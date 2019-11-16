В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

В документе под названием "Определение масштабов компетенции НАТО" особое внимание уделяется "сдерживанию России" на восточном направлении.
Отмечается, что альянсу необходимо сформировать общества, устойчивые к "гибридным угрозам", в том числе исходящим от России.
"Это требует не только сотрудничества с гражданскими обществами, органами местного самоуправления, частным сектором, не входящими в состав НАТО странами ЕС (в частности, Швецией и Финляндией) и Еврокомиссией, но также обладания определенными знаниями в данных областях", — приводит RT выдержки из доклада.
Руководство НАТО неоднократно называло Россию угрозой. Так, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинял ее во вмешательстве во внутренние дела суверенных государств и включал в список основных угроз безопасности Европы. При этом в ноябре он утверждал, что НАТО стремится к более конструктивным отношениям с Россией.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва "не будет напрашиваться" на диалог с НАТО, но выступает за его продолжение. Он также подчеркнул, что инициатива заморозки сотрудничества исходила от альянса.