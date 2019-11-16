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РИА Новости

В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

11:03 16.11.2019 (обновлено: 12:20 16.11.2019)
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© Sgt. Kirstin MerrimarahajaraВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
© Sgt. Kirstin Merrimarahajara
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
В документе под названием "Определение масштабов компетенции НАТО" особое внимание уделяется "сдерживанию России" на восточном направлении.
Отмечается, что альянсу необходимо сформировать общества, устойчивые к "гибридным угрозам", в том числе исходящим от России.

"Это требует не только сотрудничества с гражданскими обществами, органами местного самоуправления, частным сектором, не входящими в состав НАТО странами ЕС (в частности, Швецией и Финляндией) и Еврокомиссией, но также обладания определенными знаниями в данных областях", — приводит RT выдержки из доклада.

Руководство НАТО неоднократно называло Россию угрозой. Так, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинял ее во вмешательстве во внутренние дела суверенных государств и включал в список основных угроз безопасности Европы. При этом в ноябре он утверждал, что НАТО стремится к более конструктивным отношениям с Россией.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва "не будет напрашиваться" на диалог с НАТО, но выступает за его продолжение. Он также подчеркнул, что инициатива заморозки сотрудничества исходила от альянса.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
13 ноября, 14:39
В МИД оценили возможные последствия действий НАТО на восточном фланге
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ЕврокомиссияНАТОЕвросоюзШвецияФинляндияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Меня всегда веселили заявления НАТО про угрозу России. Какая то отсталая, разорванная в клочья, засанкционированная бензоколонка может угрожать великой мощной и самой лучшей вооруженной системой? Тут два ответа, либо они пытаются прикрыть свою агрессию на бензоколонку , либо они на самом деле пузырь! И не более.
16 ноября, 11:25
Rog Guka
2501001
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