Командующий ВДВ поздравил Рязанское училище с годовщиной основания

"В этот торжественный день выражаю признательность всем командующим Воздушно-десантными войсками, начальникам училища и ветеранам. Благодаря вашему примеру, безграничной любви к родине, Воздушно-десантным войскам и училищу, передается бесценный опыт молодым защитникам отечества", - сказал он на торжественном мероприятии.