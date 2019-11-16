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РИА Новости

Командующий ВДВ поздравил Рязанское училище с годовщиной основания

11:01 16.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКомандующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Командующий ВДВ России Андрей Сердюков поздравил ветеранов, выпускников и преподавательский состав Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) имени Маргелова со 101 годовщиной со дня его основания.
"В этот торжественный день выражаю признательность всем командующим Воздушно-десантными войсками, начальникам училища и ветеранам. Благодаря вашему примеру, безграничной любви к родине, Воздушно-десантным войскам и училищу, передается бесценный опыт молодым защитникам отечества", - сказал он на торжественном мероприятии.
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Командующий напомнил, что в 2018 году училище стало единственным военным вузом в России, которому присвоено почетное наименование "гвардейское". Сердюков назвал РГВВДКУ главной кузницей офицеров ВДВ и подразделений специального назначения.
Он также поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу за внимание, которое уделяется училищу и ВДВ в целом.
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Андрей СердюковВоздушно-десантные войска РоссииРязанское воздушно-десантное командное училищеСергей ШойгуРязаньБезопасность
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