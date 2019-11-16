Евкуров встретился с курсантами Рязанского воздушно-десантного училища

"В нашем училище стремятся учиться многие, но удается это самым достойным и заслуженным. Поэтому на курсантов училища ложится большая ответственность - учиться за двоих, за троих, за четверых, и быть лучшими по всем направлениям", - сказал он на торжественном мероприятии, посвященном 101-й годовщине со дня основания РГВВДКУ.