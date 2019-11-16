Евкуров встретился с курсантами Рязанского воздушно-десантного училища

РЯЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров отметил большую нагрузку и ответственность курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) имени Маргелова.
"В нашем училище стремятся учиться многие, но удается это самым достойным и заслуженным. Поэтому на курсантов училища ложится большая ответственность - учиться за двоих, за троих, за четверых, и быть лучшими по всем направлениям", - сказал он на торжественном мероприятии, посвященном 101-й годовщине со дня основания РГВВДКУ.
Замминистра, который также является выпускником этого училища, поздравил ветеранов, курсантов и преподавателей и привел слова министра обороны Сергея Шойгу о том, что РГВВДКУ является одним из символов России. Кроме того, он указал на то, что министр уделяет особенное внимание развитию ВДВ.
Евкуров напомнил, что среди выпускников РГВВДКУ, 135 Героев Советского Союза и Российской Федерации.