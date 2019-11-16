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РИА Новости

Евкуров встретился с курсантами Рязанского воздушно-десантного училища

10:52 16.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗамминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров отметил большую нагрузку и ответственность курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) имени Маргелова.
"В нашем училище стремятся учиться многие, но удается это самым достойным и заслуженным. Поэтому на курсантов училища ложится большая ответственность - учиться за двоих, за троих, за четверых, и быть лучшими по всем направлениям", - сказал он на торжественном мероприятии, посвященном 101-й годовщине со дня основания РГВВДКУ.
Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Архивное фото
17 ноября 2018, 17:07Рязанская область
Курсанты проходят отличную школу в рязанском училище ВДВ, заявил губернатор
Замминистра, который также является выпускником этого училища, поздравил ветеранов, курсантов и преподавателей и привел слова министра обороны Сергея Шойгу о том, что РГВВДКУ является одним из символов России. Кроме того, он указал на то, что министр уделяет особенное внимание развитию ВДВ.
Евкуров напомнил, что среди выпускников РГВВДКУ, 135 Героев Советского Союза и Российской Федерации.
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Рязанское воздушно-десантное командное училищеЮнус-Бек ЕвкуровСергей ШойгуРязаньБезопасность
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