В Сирии начал работу седьмой российско-турецкий патруль

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Седьмой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Седьмой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе, сообщает Минобороны РФ

"С 10.00 16 ноября седьмой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северу от населенного пункта Эль Камышли", - говорится в сообщении.

Сообщается, что патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает российский БЛА "Орлан-10".

"Совместное патрулирование проходит по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейрун-Ага, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршруты совместного патруля, который проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы", - уточняется в сообщении.

Добавляется, что в состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции, бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военных обоих государств.