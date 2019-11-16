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Война в Сирии
2019-11-16T12:51Z
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РИА Новости

В Сирии начал работу седьмой российско-турецкий патруль

10:43 16.11.2019 (обновлено: 12:51 16.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции России в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции России в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции России в районе Кобани на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Седьмой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе, сообщает Минобороны РФ.
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"С 10.00 16 ноября седьмой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северу от населенного пункта Эль Камышли", - говорится в сообщении.
Сообщается, что патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает российский БЛА "Орлан-10".
"Совместное патрулирование проходит по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейрун-Ага, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршруты совместного патруля, который проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что в состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции, бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военных обоих государств.
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Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииМинистерство обороны РФСергей ШойгуТурцияСирияРоссияБезопасностьВ мире
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