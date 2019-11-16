Украинские силовики разместили артиллерию вблизи жилых домов, заявили в ДНР

По его словам, в подконтрольном Киеву Красноармейске украинские силовики разместили шесть гаубиц "Пион" калибром 203 миллиметра, а в районе населенного пункта Победа - три бронетранспортера. В ведомстве отметили, что противник также укрепляет позиции и устанавливает мины вблизи линии соприкосновения.