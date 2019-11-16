Украинские силовики разместили артиллерию вблизи жилых домов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские силовики разместили тяжелую артиллерию вблизи жилых домов на подконтрольной им территории Донбасса, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Нашей разведкой выявлено размещение вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины в населенных пунктах вблизи жилых домов", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, в подконтрольном Киеву Красноармейске украинские силовики разместили шесть гаубиц "Пион" калибром 203 миллиметра, а в районе населенного пункта Победа - три бронетранспортера. В ведомстве отметили, что противник также укрепляет позиции и устанавливает мины вблизи линии соприкосновения.
"Так, противником установлены три противотанковые мины в районе населенного пункта Пищевик на автодороге, которой ежедневно пользуются гражданские лица, что представляет смертельную опасность для мирного населения. Данные факты минирования подтверждаются миссией ОБСЕ", - добавил представитель Народной милиции.