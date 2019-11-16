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РИА Новости

Погибшего при стрельбе в колледже Благовещенска похоронили в родном селе

09:43 16.11.2019
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© Фото : СК РФЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© Фото : СК РФ
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя - РИА Новости. Погибшего при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ Алексея Голубничего похоронили в субботу в его родном селе Среднебелая Амурской области, рассказала РИА Новости знакомая погибшего студента Екатерина Дидык.
В четверг 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Генеральный директор ЧОПа "Сириус-А", которое охраняло колледж, Сергей Андрющенко заключен под стражу до 14 января, охраннику ЧОП Олегу Ермолаеву, чья смена была в день трагедии, меру пресечения изберут 19 ноября.
Сотрудник СК РФ в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
07:15
Семьи пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получат выплаты
Панихида по погибшему прошла в ДК села с 12.00 (06.00 мск) до 13.00 (07.00 мск). Алексей родился и окончил школу в селе Среднебелая, он из полной семьи.
"На похоронах было более 200 человек. Это родители Алексея, бабушка, его родной брат, его девушка Дарина. Очень много людей приехали из колледжа. Его похоронили рядом с дедушкой",- рассказала Дидык агентству.
По словам Екатерины, она на пять лет старше Алексея и 18 лет живет в соседнем от его семьи доме, ходила в одну школу с погибшим.
Власти Приамурья сообщили в субботу, что семье погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже выплатят 2,5 миллиона рублей из резервного фонда.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
14 ноября, 13:16
Стрельба в колледже Благовещенска: рассказы очевидцев и видео с места
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Стрельба в благовещенском колледжеАмурская областьБлаговещенскОбщество
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