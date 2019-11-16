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РИА Новости

Представители российских и китайских СМИ обсудили борьбу с фейками

09:16 16.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковФейковые новости
Фейковые новости
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Фейковые новости. Архивное фото
УСИ (Китай), 16 ноя – РИА Новости. Участники третьего российско-китайского форума новых медиа обсудили борьбу с фейковыми новостями, искаженную передачу образа России и Китая западными СМИ, а также проблему распространения недостоверной информации в эпоху развития цифровых технологий и интернета.
"Поскольку сегодня наши китайские коллеги говорили о том, что очень часто мы сталкиваемся с искажённым образом наших стран в западных СМИ, искажённой и фальшивой информацией о том, что происходит в наших странах, нам крайне важно подумать о том, чтобы разработать какие-то технологические платформы и сотрудничать для того, чтобы рассказывать правду о том, что происходит в наших странах, а также о том, что происходит за рубежом", - сказал заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, выступая на форуме.
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Он добавил, что на недавнем медиа-форуме БРИКС в Сан-Паулу с коллегами из Синьхуа также обсуждали важность борьбы с фейковыми новостями.
"Мы в рамках медиа-форума БРИКС в Сан-Паулу вместе с нашими коллегами из Синьхуа приняли итоговый план действий, в который было включено положение о необходимости сотрудничества, создания, возможно, каких-то технологических платформ для борьбы с фейковыми новостями. Я думаю, что борьба с фейковыми новостями - это одна из перспективных областей нашего сотрудничества", - отметил он.
Исполнительный вице-президент сайта Международного радио Китая (CRI online) Гао Ляньчжун в беседе с РИА Новости отметил сложность в выявлении правдивой информации в эпоху интернета и появления огромного количества так называемых "народных" СМИ и отдельных лиц, позиционирующих себя как СМИ.
"Сейчас вместе с развитием цифровых технологий и интернета, появилось и слишком много недостоверной информации, поэтому сейчас стало значительно сложнее определить, что является правдой, а что - нет. Сейчас возникает очень много случаев, когда придумывают какие-то вещи", - сказал он в беседе на полях форума.
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Гао Ляньчжун подчеркнул, что так называемые "самостоятельные" или "народные" СМИ, зачастую не несут ответственность за опубликованную информацию.
"Эффективность традиционных СМИ, особенно государственных СМИ, крайне высока, поэтому, когда читатель будет решать, какая информация является правдивой, а какая нет, он, вероятнее всего, выберет государственные СМИ", - добавил он.
В завершившемся третьем Российско-китайском форуме новых медиа принимали участие представители ведущих китайских и российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня". Российскую делегацию возглавлял заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Мероприятие проходило при поддержке управления по надзору за киберпространством КНР и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В ходе форума представители СМИ двух стран, а также технологических компаний обменялись мнениями и обсудили возможности сотрудничества между интернет-медиа двух стран в эпоху развития цифровых технологий. По итогам конференции участники приняли Усийскую совместную декларацию.
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