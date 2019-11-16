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РИА Новости

Израильские военные нанесли удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа

09:14 16.11.2019 (обновлено: 12:58 16.11.2019)
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Израильские военнослужащие. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя — РИА Новости. Израильские военные атаковали объекты ХАМАС в Газе после ночного обстрела Беер-Шевы, сообщила армейская пресс-служба.
"Атака была осуществлена в ответ на ночной обстрел израильской территории. Наши истребители нанесли удар по объектам ХАМАС, включая военный лагерь и комплекс, используемый военно-морскими силами, а также подземную инфраструктуру группировки", — говорится в заявлении израильских военных.
Ранее сообщалось, что две ракеты были запущены из сектора Газа в сторону города Беер-Шева на юге Израиля, обе были перехвачены системой ПРО "Железный купол".
"ХАМАС отвечает за любую агрессию, исходящую из Газы, и будет нести ответственность за действия против израильского мирного населения", — подчеркивается в заявлении военных.
Израильские военнослужащие
31 октября, 22:53
Израильские военные поразили объекты ХАМАС в ответ на обстрел
Впервые после начала последнего витка вооруженного противостояния ЦАХАЛ нанес удар по объектам ХАМАС. Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира палестинской группировки "Исламский джихад" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.
В сторону Израиля из Газы за вторник и среду было выпущено более 450 ракет, израильская армия наносила удары по "Исламскому джихаду". Власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения. Утром в четверг израильские власти и "Исламский джихад" согласовали перемирие.
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Исламский джихадАрмия обороны ИзраиляСектор ГазаХамасИзраильВ мире
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