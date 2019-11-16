Израильские военные нанесли удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя — РИА Новости. Израильские военные атаковали объекты Израильские военные атаковали объекты ХАМАС в Газе после ночного обстрела Беер-Шевы, сообщила армейская пресс-служба.

"Атака была осуществлена в ответ на ночной обстрел израильской территории. Наши истребители нанесли удар по объектам ХАМАС, включая военный лагерь и комплекс, используемый военно-морскими силами, а также подземную инфраструктуру группировки", — говорится в заявлении израильских военных.

Ранее сообщалось, что две ракеты были запущены из сектора Газа в сторону города Беер-Шева на юге Израиля , обе были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

"ХАМАС отвечает за любую агрессию, исходящую из Газы, и будет нести ответственность за действия против израильского мирного населения", — подчеркивается в заявлении военных.

Впервые после начала последнего витка вооруженного противостояния ЦАХАЛ нанес удар по объектам ХАМАС. Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира палестинской группировки "Исламский джихад" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.