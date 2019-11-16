На Шри-Ланке в день выборов обстреляли колонну избирателей-мусульман

Мусульмане выходят из мечети после молитвы в Каттанкуди, Шри-Ланка. Архивное фото

Мусульмане выходят из мечети после молитвы в Каттанкуди, Шри-Ланка

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноя – РИА Новости. Группа вооружённых неизвестных в субботу утром атаковала из огнестрельного орудия колонну автобусов, в которой для голосования на выборах президента Группа вооружённых неизвестных в субботу утром атаковала из огнестрельного орудия колонну автобусов, в которой для голосования на выборах президента Шри-Ланки ехали члены местной мусульманской общины, сообщает полиция островной республики.

Согласно его данным, инцидент произошёл в северо-западной части страны незадолго до открытия избирательных участков. Установив дорожные блоки, злоумышленники напали на колонну из более чем ста автобусов. Они также забрасывали их камнями и жги шины на дороге, не давая автомобилям добраться до пункта назначения.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полиция ведёт поиски преступников. После случившегося в целях охраны порядка в крупных городах Шри-Ланки были развёрнуты дополнительные подразделения армии.

В субботу в Шри-Ланке проходят президентские выборы. В них принимают участие почти 16 миллионов избирателей, голосование проходит в 22 округах. На пост главы государства претендуют 35 кандидатов - как представляющих различные политические, так и независимых.