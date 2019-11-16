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РИА Новости

На Шри-Ланке в день выборов обстреляли колонну избирателей-мусульман

07:58 16.11.2019
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© AFP 2019 / Lakruwan WanniarachchiМусульмане выходят из мечети после молитвы в Каттанкуди, Шри-Ланка
Мусульмане выходят из мечети после молитвы в Каттанкуди, Шри-Ланка
© AFP 2019 / Lakruwan Wanniarachchi
Мусульмане выходят из мечети после молитвы в Каттанкуди, Шри-Ланка. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноя – РИА Новости. Группа вооружённых неизвестных в субботу утром атаковала из огнестрельного орудия колонну автобусов, в которой для голосования на выборах президента Шри-Ланки ехали члены местной мусульманской общины, сообщает полиция островной республики.
Согласно его данным, инцидент произошёл в северо-западной части страны незадолго до открытия избирательных участков. Установив дорожные блоки, злоумышленники напали на колонну из более чем ста автобусов. Они также забрасывали их камнями и жги шины на дороге, не давая автомобилям добраться до пункта назначения.
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По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полиция ведёт поиски преступников. После случившегося в целях охраны порядка в крупных городах Шри-Ланки были развёрнуты дополнительные подразделения армии.
В субботу в Шри-Ланке проходят президентские выборы. В них принимают участие почти 16 миллионов избирателей, голосование проходит в 22 округах. На пост главы государства претендуют 35 кандидатов - как представляющих различные политические, так и независимых.
Голосование проходит в условиях политической нестабильности, которая усугубляется сложной обстановкой в сфере безопасности. Осенью 2018 года в стране произошел политический кризис, вызванный попыткой президента Майтрипалы Сирисены отстранить от власти премьер-министра Ранила Викрамасингхе и назначить на этот пост экс-президента Махинду Раджапаксу.
Вслед за этим решением была приостановлена работа парламента, а правительство ушло в отставку. По стране прокатилась волна протеста. Спустя два месяца Верховный суд Шри-Ланки отменил решение главы государства, признав его неконституционным.
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Ранил ВикрамасингхеМайтрипала СирисенаМахинда РаджапаксаШри-ЛанкаВ мире
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