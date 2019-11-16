Семьи пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получат выплаты

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя - РИА Новости. Власти Амурской области выплатят семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ 2,5 миллиона рублей из резервного фонда, сообщается на сайте правительства региона.
В четверг 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Генеральный директор ЧОП "Сириус-А", под чьей охраной находился колледж, в субботу был арестован на два месяца, избрание меры пресечения для охранника ЧОПа отложено до 19 ноября.
"Выплаты из резервного фонда правительства Амурской области получат семьи погибшего и пострадавших студентов во время перестрелки в Амурском колледже строительства и ЖКХ. На эти цели выделено 2,5 миллиона рублей",- говорится в сообщении.
Погибшего при стрельбе в колледже молодого человека похоронят в субботу в его родном селе Среднебелая Амурской области, рассказала РИА Новости знакомая погибшего студента Екатерина Дидык.