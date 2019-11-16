Семьи пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получат выплаты

В четверг 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Генеральный директор ЧОП "Сириус-А", под чьей охраной находился колледж, в субботу был арестован на два месяца, избрание меры пресечения для охранника ЧОПа отложено до 19 ноября.