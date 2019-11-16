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РИА Новости

Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины

03:49 16.11.2019 (обновлено: 04:30 16.11.2019)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Автомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытые после реконструкции КПП "Каланчак" и "Чонгар" на границе с Крымом являются витриной страны и показывают, что Украина — это "круто и человечно". Соответствующую запись Зеленский опубликовал в своем Facebook.
КПП "Каланчак" и "Чонгар" на границе Херсонской области Украины и Крыма возобновили работу в минувшую пятницу после проведения ремонтных работ.
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Контрольно-пропускные пункты – это первое, что видят жители Крыма, когда едут на Украину, выразил мнение украинский лидер. "И очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными. Потому что это, фактически, наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина – это круто, безопасно, человечно", - написал Зеленский.
При этом украинский президент заявил, что "точно знает", что КПП на границе с Крымом являются "временными", а также выразил надежду, что "никаких границ между нами не будет".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, а границу между государствами называет "административной". Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийКрымРоссияВ мире
Популярные комментарии
а какой товар на витрине лежит? Майдан? Азов?
16 ноября, 04:28
НСНаталья Светлова
2910000
"Потому что это, фактически, наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина — это круто, безопасно, человечно", — написал Зеленский. Нормально так, пять лет витрину чинили, а если учесть, что обычно КПП — это всего пару небольших зданий, то в таком темпе реконструкцию всей страны через пару тысячелетий они всё же закончат. Думаю, такой долгострой жителей Крыма точно не устраивает, тем более товары в той витрине последнее время были — отключение воды и электричества для полуострова со стороны Украины. Неправда — круто, безопасно и человечно?..
16 ноября, 04:45
Себекхотеп III
2810000
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