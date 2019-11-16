Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины

Автомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото

Автомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытые после реконструкции КПП "Каланчак" и "Чонгар" на границе с Крымом являются витриной страны и показывают, что Украина — это "круто и человечно". Соответствующую запись Зеленский опубликовал в своем Facebook

КПП "Каланчак" и "Чонгар" на границе Херсонской области Украины и Крыма возобновили работу в минувшую пятницу после проведения ремонтных работ.

Контрольно-пропускные пункты – это первое, что видят жители Крыма, когда едут на Украину, выразил мнение украинский лидер. "И очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными. Потому что это, фактически, наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина – это круто, безопасно, человечно", - написал Зеленский.

При этом украинский президент заявил, что "точно знает", что КПП на границе с Крымом являются "временными", а также выразил надежду, что "никаких границ между нами не будет".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.