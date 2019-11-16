Белый дом назвал слушания по импичменту Трампа пустой тратой времени

"Второе публичное слушание по вопросу об импичменте в палате представителей с (Нэнси) Пелоси и конгрессменом (Адамом) Шиффом было таким же бесполезным и несущественным, как и первое", - говорится в сообщении Белого дома.

Демократы в конгрессе ранее начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией. Первыми на публичных слушаниях 13 ноября выступили и.о. посла США на Украине Билл Тейлор и зампомощника госсекретаря США Джордж Кент. До этого интервью с бывшими и действующими чиновниками проводились в закрытом режиме.

"Было представлено ноль доказательств каких-либо нарушений со стороны президента. На самом деле посол Йованович под присягой свидетельствовала, что ей ничего не известно о какой-либо преступной деятельности, связанной с президентом Трампом", - добавляется в сообщении.

Экс-посол, по информации Белого дома, "не присутствовала во время телефонного звонка 25 июля и не знала об остановке помощи Украине".

"Трудно представить себе большую потерю времени, чем сегодняшние слушания, и все же, к сожалению, мы ожидаем большего от того же подпольного политического театра на следующей неделе от демократов палаты", - добавляется в сообщении.

Летом этого года Йованович была отозвана из Киева. По ее словам, против нее велась целенаправленная кампания по очернению, которую продвигал личный адвокат Трампа Руди Джулиани.