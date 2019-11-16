Белый дом назвал слушания по импичменту Трампа пустой тратой времени

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Белый дом назвал пустой тратой времени прошедшие в пятницу слушания по импичменту президента США Дональда Трампа с экс-послом США на Украине Мари Йованович.
"Второе публичное слушание по вопросу об импичменте в палате представителей с (Нэнси) Пелоси и конгрессменом (Адамом) Шиффом было таким же бесполезным и несущественным, как и первое", - говорится в сообщении Белого дома.
Демократы в конгрессе ранее начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией. Первыми на публичных слушаниях 13 ноября выступили и.о. посла США на Украине Билл Тейлор и зампомощника госсекретаря США Джордж Кент. До этого интервью с бывшими и действующими чиновниками проводились в закрытом режиме.
"Было представлено ноль доказательств каких-либо нарушений со стороны президента. На самом деле посол Йованович под присягой свидетельствовала, что ей ничего не известно о какой-либо преступной деятельности, связанной с президентом Трампом", - добавляется в сообщении.
Экс-посол, по информации Белого дома, "не присутствовала во время телефонного звонка 25 июля и не знала об остановке помощи Украине".
"Трудно представить себе большую потерю времени, чем сегодняшние слушания, и все же, к сожалению, мы ожидаем большего от того же подпольного политического театра на следующей неделе от демократов палаты", - добавляется в сообщении.
Летом этого года Йованович была отозвана из Киева. По ее словам, против нее велась целенаправленная кампания по очернению, которую продвигал личный адвокат Трампа Руди Джулиани.
Если палата представителей проголосует за импичмент, в сенате пройдет процесс над Трампом под руководством председателя Верховного суда Джона Робертса. По итогам пройдет голосование, где для импичмента и отстранения Трампа от власти потребуется две трети голосов сенаторов. На данный момент республиканцы не собираются голосовать за отстранение Трампа.