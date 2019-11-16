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РИА Новости

АТОР: в Боливии сейчас практически нет российских групп туристов

02:45 16.11.2019 (обновлено: 02:50 16.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsАкция протеста в Ла-Пасе
Акция протеста в Ла-Пасе
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Среди россиян, которые сейчас находятся в Боливии, практически нет организованных туристических групп, хотя присутствие индивидуальных путешественников не исключено, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
На состоявшихся 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страну в туристических целях, а тем, кто уже находится в Боливии — принимать все необходимые меры для обеспечения личной безопасности, проявлять крайнюю осторожность, а также избегать мест проведения массовых акций протеста и какого-либо вовлечения в них.
"Организованных групп туристов из России в Боливии сейчас практически нет. Хотя не исключено, что среди наших сограждан, которые находятся в этой стране, есть самостоятельные туристы", — прокомментировала ситуацию Ломидзе.
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