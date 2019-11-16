Twitter разъяснил положения запрета политической рекламы

"В соответствии с этой политикой, запрещена реклама, которая содержит ссылки на политический контент, включая призывы к голосованию, финансовой поддержке и агитацию за или против любого из вышеперечисленных видов политического контента. Мы также не допускаем любую рекламу от кандидатов, политических партий, избранных или назначенных государственных чиновников", - отмечается в разъяснении компании.