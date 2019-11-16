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РИА Новости

Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций

00:36 16.11.2019 (обновлено: 07:28 16.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. В США из-за санкций оказались заморожены активы компании российского предпринимателя Олега Дерипаски Basic Element Inc., включая ее счета, свидетельствуют документы в судебной базе от 5 ноября 2019 года.

"Basic Element Inc. имела банковские счета и договор об аренде недвижимости в Соединенных Штатах на момент внесения Дерипаски в санкционные списки. К этому относятся и счета компании в банке Wells Fargo", - говорится в документе.

Из-за санкций счета в Wells Fargo оказались заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
"Сейчас Basic Element Inc. не имеет сотрудников; не имеет зарегистрированного агента; ее счета заблокированы", - говорится в обращении защиты.
Всего с 6 апреля 2018 года Дерипаска из-за действий властей США потерял 81% своего состояния, утверждают его адвокаты.
"Даже те компании, где Дерипаска сохраняет право собственности или контроль, сталкиваются с финансовым крахом, так как банки отказываются продлевать им займы, поставщики расторгают контракты, а партнеры прекращают дальнейшие сделки", - говорится в документе.
В апреле прошлого года США внесли в черный список (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. В январе Минфин США снял санкции с контролировавшихся Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена.
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Олег ДерипаскаРоссияСШАЭкономика
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Сергей
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sshef
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