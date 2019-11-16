Суд в Киеве отправил под домашний арест чиновницу офиса президента Украины

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Кондзеля требовала 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в компании "Нафтогаз", ее задержали при получении 150 тысяч долларов. Также ведомство подозревает экс-заместителя министра культуры Украины Викторию Лесничую и еще одного гражданина, который якобы выступал посредником в получении взятки. Им инкриминируются аналогичные статьи.

"Сегодня, 15 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения руководительнице одного из департаментов офиса президента Украины в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Также сообщается, что чиновница обязана "воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на въезд и выезд из Украины, носить электронное средство контроля".

Кроме того, по данным пресс-службы суда, экс-заместителю министра культуры Украины Лесничей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой залога в размере 576,3 тысячи гривен (23,7 тысячи долларов).