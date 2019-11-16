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РИА Новости

Суд в Киеве отправил под домашний арест чиновницу офиса президента Украины

00:16 16.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины на 2 месяца отправил под домашний арест руководителя департамента офиса президента страны Светлану Кондзелю, подозреваемую во взяточничестве и мошенничестве, сообщила пресс-служба суда.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Кондзеля требовала 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в компании "Нафтогаз", ее задержали при получении 150 тысяч долларов. Также ведомство подозревает экс-заместителя министра культуры Украины Викторию Лесничую и еще одного гражданина, который якобы выступал посредником в получении взятки. Им инкриминируются аналогичные статьи.
"Сегодня, 15 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения руководительнице одного из департаментов офиса президента Украины в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Также сообщается, что чиновница обязана "воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на въезд и выезд из Украины, носить электронное средство контроля".
Кроме того, по данным пресс-службы суда, экс-заместителю министра культуры Украины Лесничей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой залога в размере 576,3 тысячи гривен (23,7 тысячи долларов).
По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в пятницу также суд на два месяца арестовал гражданина, который якобы выступал посредником в получении взятки, с альтернативой залога в размере 4,99 миллиона гривен (206 тысяч долларов).
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