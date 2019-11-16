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РИА Новости

"Я вам пишу": Трамп умолял Эрдогана отказаться от российских С-400

08:00 16.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Накануне встречи с Реджепом Эрдоганом Дональд Трамп посулил Турции торговое соглашение на 100 миллиардов долларов и варианты обхода санкций, введенных самими же США. Однако переговоры закончились безрезультатно. Почему Вашингтону не удалось подкупить Анкару и что будет дальше — в материале РИА Новости.

Комплекс проблем

Вот вторник, 12 ноября, Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Вашингтоне с Дональдом Трампом в формате "один на один" для обсуждения многочисленных проблем, накопившихся в отношениях между двумя странами.
Трамп сделал все, чтобы диалог оказался "конструктивным".

Как утверждает американская The Washington Post, на прошлой неделе глава Белого дома отправил турецкому лидеру письмо с предложением заключить торговое соглашение на 100 миллиардов долларов. Также он пообещал решить проблему санкций, чтобы возобновить в Турции производство истребителей F-35.

Правда, с одним условием. "Любые торговые соглашения требуют для начала конкретного прогресса по ключевым вопросам, таким как приобретение Турцией российских комплексов С-400", — отметил в комментарии газете Washington Post представитель администрации Трампа.
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
Вчера, 01:07
В сенате США ждут от Турции "скорых" решений по С-400
Договор о поставке четырех дивизионов ЗРК С-400 Россия и Турция подписали в 2017 году, сумма сделки — 2,5 миллиарда долларов. Это крупнейший экспортный контракт Москвы со страной — членом НАТО.
В начале ноября "Рособоронэкспорт" сообщил, что поставки комплексов С-400 в Турцию, завершены досрочно, а Эрдоган заявил о введении в действие российских ЗРК к апрелю следующего года. Разумеется, в Вашингтоне этому не обрадовались.

Американцев беспокоит, что благодаря турецким С-400 Москва получит ключевую информацию о том, как действуют системы истребителя F-35, когда он находится в режиме незаметности, — ведь российские специалисты принимают непосредственное участие в подготовке ЗРК к работе в Турции и обучают местных военных. В результате в России разработают методы борьбы с новейшими боевыми машинами НАТО.

Вашингтон долго и настойчиво предлагал приобрести зенитные комплексы Patriot, а когда Анкара отказалась, исключил Турцию из программы производства F-35, пригрозив дальнейшими ограничениями.
Трамп попытался развязать этот узел компромиссом — от Турции требуется всего лишь не ставить российские комплексы на боевое дежурство. Вашингтон в ответ готов возобновить все программы сотрудничества и заключить новое широкомасштабное торговое соглашение. Если же Анкара не пойдет на уступки, предупредил Трамп в письме, "новые санкции могут стать неизбежными".
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
14 ноября, 20:31Сказано в эфире
"Очень трудная задача". Военный эксперт о заявлении Эрдогана по С-400Президент Турции заверил, что его страна не откажется от С-400, это заявление Эрдоган сделал по завершении поездки в США. Военный обозреватель Юрий Котенок в эфире радио Sputnik прокомментировал итоги визита.

Никто не хочет отступать

Шантаж не сработал — Эрдоган заявил, что не откажется от соглашения с Россией по С-400, сославшись на суверенное право Турции диверсифицировать поставки в оборонной сфере.
Экспертов это не удивило.
"Эрдогану, чей самолет во время неудачного государственного переворота в 2016 году пытались атаковать турецкие ВВС, поднявшие в воздух американские истребители F-16, нужен ЗРК, предназначенный для уничтожения самолетов западного производства", — указывает американский журнал Foreign Policy.
К тому же Patriot дороже, чем С-400, хотя и уступает российскому комплексу по техническим характеристикам. В частности, радиолокатор С-400 позволяет вести обстрел целей по всем направлениям, а у американской системы — только в секторе 180 градусов.
Наконец, покупка С-400, по мнению американского издания, — свидетельство уважения, которое Эрдоган испытывает по отношению к российскому президенту Владимиру Путину. И против этого фактора бессильно даже торговое соглашение на 100 миллиардов. К тому же эксперты не понимают, что конкретно мог предложить Трамп в его рамках.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
14 ноября, 16:38
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400
"Зачем Турции, у которой и так не блестящие экономические показатели, покупать что-то у США на сто миллиардов? — отмечает Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. — Туркам, наоборот, нужно, чтобы у них что-то покупали. Чтобы им шли заказы, а не они что-то заказывали за океаном".
Тем не менее Дональд Трамп не намерен сдаваться. "Мы говорим о проблеме С-400 постоянно, Мы говорили об этом сегодня. Мы будем говорить об этом в будущем. Надеюсь, мы сможем урегулировать эту ситуацию", — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с Эрдоганом в среду, добавив, что лидеры дали своим администрациям соответствующие поручения.
Аналитик из Университета Южной Каролины Али Демирдас уверен: Трамп продолжит вести себя как предприниматель, сохраняя для Анкары возможность закупить партию новейших дорогостоящих F-35.

"Трамп неохотно приостановил участие Турции в программе истребителей F-35. Он видит мир с точки зрения бизнесмена и хочет продать самолеты, которые стоят миллиарды долларов. Учитывая, что речь идет о о сотне F-35, президент США готов вернуть Анкару в эту программу. Думаю, по С-400 и F-35 он сохранит статус-кво до ноября 2020 года", — считает Демирдас.

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ТурцияАнкараДональд ТрампС-400 «Триумф»НАТОF-35The Washington PostРособоронэкспортВладимир ПутинМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганСШАЭкономика
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