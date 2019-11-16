Родина Сезарии Эворы: музыка, пляжи, вулканы и пещеры Кабо-Верде

Республика Кабо-Верде — это 18 небольших островов в Атлантическом океане, в 600 километрах от западного побережья Африки.

У многих из них есть свои фишки: где-то можно посвятить себя "вулканическому сноуборду", где-то — нырнуть к затопленной статуе Иисуса Христа.

На острове Сан-Висенте появилась на свет Сезария Эвора. Родной город знаменитой певицы — Минделу — считается одним из самых красивых в стране. Там установлен памятник "босоногой диве".