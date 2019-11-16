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Туризм
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РИА Новости

Родина Сезарии Эворы: музыка, пляжи, вулканы и пещеры Кабо-Верде

08:00 16.11.2019
2300
Кабо-Верде — Острова Зеленого Мыса — это вулканы, чистейшая голубая вода и прекрасные пляжи. Архипелаг привлекает дайверов, серферов, а также меломанов и просто всех, кто устал от ритма мегаполиса. О том, как попасть на Кабо-Верде, понять музыку Сезарии Эворы, из-под земли выйти к океану и увидеть под водой Иисуса Христа, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Республика Кабо-Верде — это 18 небольших островов в Атлантическом океане, в 600 километрах от западного побережья Африки.

У многих из них есть свои фишки: где-то можно посвятить себя "вулканическому сноуборду", где-то — нырнуть к затопленной статуе Иисуса Христа.

На острове Сан-Висенте появилась на свет Сезария Эвора. Родной город знаменитой певицы — Минделу — считается одним из самых красивых в стране. Там установлен памятник "босоногой диве".

Город Минделу на острове Сан-Висенте Республики Кабо-Верде
1 из 13

Республика Кабо-Верде — это 18 небольших островов в Атлантическом океане, в 600 километрах от западного побережья Африки.

У многих из них есть свои фишки: где-то можно посвятить себя "вулканическому сноуборду", где-то — нырнуть к затопленной статуе Иисуса Христа.

На острове Сан-Висенте появилась на свет Сезария Эвора. Родной город знаменитой певицы — Минделу — считается одним из самых красивых в стране. Там установлен памятник "босоногой диве".

© РИА Новости / Илья Тимин
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© AP Photo / Ariel Schalit

"Сезария Эвора благодаря своей преданности искусству уже в зрелом возрасте, когда другие заканчивают карьеру, сумела сделать музыку своих любимых островов всемирным трендом", — писал о ней музыкальный критик Артур Гаспарян.

Песни Эворы, исполненные на креольском диалекте в сопровождении рояля, гавайской гитары, скрипки, аккордеона и кларнета, покорили все страны и континенты.

Она говорила, что, выходя на сцену босой, напоминает о том, как бедно живут ее земляки.

Певица из Кабо-Верде Сезария Эвора
2 из 13

"Сезария Эвора благодаря своей преданности искусству уже в зрелом возрасте, когда другие заканчивают карьеру, сумела сделать музыку своих любимых островов всемирным трендом", — писал о ней музыкальный критик Артур Гаспарян.

Песни Эворы, исполненные на креольском диалекте в сопровождении рояля, гавайской гитары, скрипки, аккордеона и кларнета, покорили все страны и континенты.

Она говорила, что, выходя на сцену босой, напоминает о том, как бедно живут ее земляки.

© AP Photo / Ariel Schalit
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Местные жители, по словам экспертов, потрясающе музыкальны. Услышать в обычном кафе или на пляже национальные мелодии, увидеть танцующих людей — да запросто!

На Кабо-Верде можно познакомиться с такими музыкальными стилями, как морна (короткие печальные песни), коладейра (здесь, напротив, сплошной позитив), фунана (африканские мелодии) и бразильская самба.

Местные жители архипелага Кабо-Верде
3 из 13

Местные жители, по словам экспертов, потрясающе музыкальны. Услышать в обычном кафе или на пляже национальные мелодии, увидеть танцующих людей — да запросто!

На Кабо-Верде можно познакомиться с такими музыкальными стилями, как морна (короткие печальные песни), коладейра (здесь, напротив, сплошной позитив), фунана (африканские мелодии) и бразильская самба.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

"Кабовердианцы очень красивы, — рассказывает представитель туроператора Татьяна Еремина. — У многих темная кожа сочетается с зелеными или голубыми глазами". Они — потомки африканцев и европейцев, в основном выходцев из Португалии.

Официальный язык — португальский, распространен также криулу — креольский диалект, смесь старопортугальского и суахили.

Местные жители архипелага Кабо-Верде
4 из 13

"Кабовердианцы очень красивы, — рассказывает представитель туроператора Татьяна Еремина. — У многих темная кожа сочетается с зелеными или голубыми глазами". Они — потомки африканцев и европейцев, в основном выходцев из Португалии.

Официальный язык — португальский, распространен также криулу — креольский диалект, смесь старопортугальского и суахили.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Туристы приезжают сюда ради пляжного отдыха. "Очень приятный белый песок и голубая вода, — говорит специализирующаяся на этом направлении эксперт российского туроператора Анна Меньшакова.— Здесь практически круглый год хорошая погода. Даже в низкий сезон можно купаться: Кабо-Верде находится на 1700 километров южнее Канарских островов".

Город Минделу на острове Сан-Висенте Республики Кабо-Верде
5 из 13

Туристы приезжают сюда ради пляжного отдыха. "Очень приятный белый песок и голубая вода, — говорит специализирующаяся на этом направлении эксперт российского туроператора Анна Меньшакова.— Здесь практически круглый год хорошая погода. Даже в низкий сезон можно купаться: Кабо-Верде находится на 1700 километров южнее Канарских островов".

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Одно из самых популярных развлечений на островах — дайвинг. Кораллов нет, зато взору открываются затонувшие корабли и рифы, служащие домом для многочисленных морских обитателей.

Город Минделу на острове Сан-Висенте Республики Кабо-Верде
6 из 13

Одно из самых популярных развлечений на островах — дайвинг. Кораллов нет, зато взору открываются затонувшие корабли и рифы, служащие домом для многочисленных морских обитателей.

© РИА Новости / Илья Тимин
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CC0 / Matthias_Lemm /

У самой южной части побережья острова Сал перед ныряльщиками неожиданно предстает сам Иисус Христос. Считается, что местные жители погрузили его статую в воду, чтобы привлечь в сети богатый улов. Неизвестно, помогла ли эта мера рыбакам, но туристов здесь точно стало больше.

Остров Кабо-Верде
7 из 13

У самой южной части побережья острова Сал перед ныряльщиками неожиданно предстает сам Иисус Христос. Считается, что местные жители погрузили его статую в воду, чтобы привлечь в сети богатый улов. Неизвестно, помогла ли эта мера рыбакам, но туристов здесь точно стало больше.

CC0 / Matthias_Lemm /
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Еще одна достопримечательность острова Сал — Salinas de Pedra de Lume, соляная шахта в кратере потухшего вулкана. У туристов есть возможность почувствовать себя соледобытчиками. В крайнем случае вам просто предложат купить этот пищевой продукт в магазине.

Остров Сал архипелага Кабо-Верде
8 из 13

Еще одна достопримечательность острова Сал — Salinas de Pedra de Lume, соляная шахта в кратере потухшего вулкана. У туристов есть возможность почувствовать себя соледобытчиками. В крайнем случае вам просто предложат купить этот пищевой продукт в магазине.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

"Другие туристические объекты — лагуна Буракона и знаменитый Olho Magico — провал среди скал, где глубоко под землей есть выход к океану, — рассказывает Татьяна Еремина. — Ровно в полдень лучи солнца падают таким образом, что отражаются от дна голубым светом. Создается впечатление, будто на вас смотрит огромный голубой глаз".

Местные жители архипелага Кабо-Верде
9 из 13

"Другие туристические объекты — лагуна Буракона и знаменитый Olho Magico — провал среди скал, где глубоко под землей есть выход к океану, — рассказывает Татьяна Еремина. — Ровно в полдень лучи солнца падают таким образом, что отражаются от дна голубым светом. Создается впечатление, будто на вас смотрит огромный голубой глаз".

© РИА Новости / Илья Тимин
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CC0 / gishasse0 /

Среди экзотических развлечений — "вулканический сноуборд" на острове Фогу. На доске туристы и местные жители скатываются по черному от пепла склону вулкана. Необычные фотографии гарантированы.

Вулкан Фогу на Кабо-Верде
10 из 13

Среди экзотических развлечений — "вулканический сноуборд" на острове Фогу. На доске туристы и местные жители скатываются по черному от пепла склону вулкана. Необычные фотографии гарантированы.

CC0 / gishasse0 /
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Кухня Кабо-Верде — это смесь африканских и европейских кулинарных традиций с португальским оттенком. А еще — множество даров моря: осьминоги, лобстеры, рыба-пила, морской окунь.

Архипелаг Кабо-Верде
11 из 13

Кухня Кабо-Верде — это смесь африканских и европейских кулинарных традиций с португальским оттенком. А еще — множество даров моря: осьминоги, лобстеры, рыба-пила, морской окунь.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Заядлые рыбаки, приезжающие на Кабо-Верде, совмещают хобби и пляжный отдых. Если вы хотите добыть атлантического голубого марлина, то вам — сюда.

Морские черепахи здесь считаются священными. Острова Зеленого Мыса входят в тройку самых известных мест на планете, где размножаются эти животные.

Местные жители на острове Сал архипелага Кабо-Верде
12 из 13

Заядлые рыбаки, приезжающие на Кабо-Верде, совмещают хобби и пляжный отдых. Если вы хотите добыть атлантического голубого марлина, то вам — сюда.

Морские черепахи здесь считаются священными. Острова Зеленого Мыса входят в тройку самых известных мест на планете, где размножаются эти животные.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Тридцатого апреля 2019-го главы МИД России и Кабо-Верде Сергей Лавров и Луиш Фелипе Тавареш подписали соглашение о безвизовом режиме поездок для граждан двух стран.

Но добраться до островов туристам из России непросто. Прямых рейсов нет, а стыковка, например, в столице Португалии, Лиссабоне, может занять более девяти часов.

Хотя если у путешественника есть шенгенская виза, то эта пересадка — хороший повод увидеть сразу две страны.

Скульптурная композиция на острове Сал архипелага Кабо-Верде
13 из 13

Тридцатого апреля 2019-го главы МИД России и Кабо-Верде Сергей Лавров и Луиш Фелипе Тавареш подписали соглашение о безвизовом режиме поездок для граждан двух стран.

Но добраться до островов туристам из России непросто. Прямых рейсов нет, а стыковка, например, в столице Португалии, Лиссабоне, может занять более девяти часов.

Хотя если у путешественника есть шенгенская виза, то эта пересадка — хороший повод увидеть сразу две страны.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
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