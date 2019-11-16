Родина Сезарии Эворы: музыка, пляжи, вулканы и пещеры Кабо-Верде

Республика Кабо-Верде — это 18 небольших островов в Атлантическом океане, в 600 километрах от западного побережья Африки.
У многих из них есть свои фишки: где-то можно посвятить себя "вулканическому сноуборду", где-то — нырнуть к затопленной статуе Иисуса Христа.
На острове Сан-Висенте появилась на свет Сезария Эвора. Родной город знаменитой певицы — Минделу — считается одним из самых красивых в стране. Там установлен памятник "босоногой диве".
Республика Кабо-Верде — это 18 небольших островов в Атлантическом океане, в 600 километрах от западного побережья Африки.
У многих из них есть свои фишки: где-то можно посвятить себя "вулканическому сноуборду", где-то — нырнуть к затопленной статуе Иисуса Христа.
На острове Сан-Висенте появилась на свет Сезария Эвора. Родной город знаменитой певицы — Минделу — считается одним из самых красивых в стране. Там установлен памятник "босоногой диве".
"Сезария Эвора благодаря своей преданности искусству уже в зрелом возрасте, когда другие заканчивают карьеру, сумела сделать музыку своих любимых островов всемирным трендом", — писал о ней музыкальный критик Артур Гаспарян.
Песни Эворы, исполненные на креольском диалекте в сопровождении рояля, гавайской гитары, скрипки, аккордеона и кларнета, покорили все страны и континенты.
Она говорила, что, выходя на сцену босой, напоминает о том, как бедно живут ее земляки.
"Сезария Эвора благодаря своей преданности искусству уже в зрелом возрасте, когда другие заканчивают карьеру, сумела сделать музыку своих любимых островов всемирным трендом", — писал о ней музыкальный критик Артур Гаспарян.
Песни Эворы, исполненные на креольском диалекте в сопровождении рояля, гавайской гитары, скрипки, аккордеона и кларнета, покорили все страны и континенты.
Она говорила, что, выходя на сцену босой, напоминает о том, как бедно живут ее земляки.
Местные жители, по словам экспертов, потрясающе музыкальны. Услышать в обычном кафе или на пляже национальные мелодии, увидеть танцующих людей — да запросто!
На Кабо-Верде можно познакомиться с такими музыкальными стилями, как морна (короткие печальные песни), коладейра (здесь, напротив, сплошной позитив), фунана (африканские мелодии) и бразильская самба.
Местные жители, по словам экспертов, потрясающе музыкальны. Услышать в обычном кафе или на пляже национальные мелодии, увидеть танцующих людей — да запросто!
На Кабо-Верде можно познакомиться с такими музыкальными стилями, как морна (короткие печальные песни), коладейра (здесь, напротив, сплошной позитив), фунана (африканские мелодии) и бразильская самба.
"Кабовердианцы очень красивы, — рассказывает представитель туроператора Татьяна Еремина. — У многих темная кожа сочетается с зелеными или голубыми глазами". Они — потомки африканцев и европейцев, в основном выходцев из Португалии.
Официальный язык — португальский, распространен также криулу — креольский диалект, смесь старопортугальского и суахили.
"Кабовердианцы очень красивы, — рассказывает представитель туроператора Татьяна Еремина. — У многих темная кожа сочетается с зелеными или голубыми глазами". Они — потомки африканцев и европейцев, в основном выходцев из Португалии.
Официальный язык — португальский, распространен также криулу — креольский диалект, смесь старопортугальского и суахили.
Туристы приезжают сюда ради пляжного отдыха. "Очень приятный белый песок и голубая вода, — говорит специализирующаяся на этом направлении эксперт российского туроператора Анна Меньшакова.— Здесь практически круглый год хорошая погода. Даже в низкий сезон можно купаться: Кабо-Верде находится на 1700 километров южнее Канарских островов".
Туристы приезжают сюда ради пляжного отдыха. "Очень приятный белый песок и голубая вода, — говорит специализирующаяся на этом направлении эксперт российского туроператора Анна Меньшакова.— Здесь практически круглый год хорошая погода. Даже в низкий сезон можно купаться: Кабо-Верде находится на 1700 километров южнее Канарских островов".
Одно из самых популярных развлечений на островах — дайвинг. Кораллов нет, зато взору открываются затонувшие корабли и рифы, служащие домом для многочисленных морских обитателей.
Одно из самых популярных развлечений на островах — дайвинг. Кораллов нет, зато взору открываются затонувшие корабли и рифы, служащие домом для многочисленных морских обитателей.
У самой южной части побережья острова Сал перед ныряльщиками неожиданно предстает сам Иисус Христос. Считается, что местные жители погрузили его статую в воду, чтобы привлечь в сети богатый улов. Неизвестно, помогла ли эта мера рыбакам, но туристов здесь точно стало больше.
У самой южной части побережья острова Сал перед ныряльщиками неожиданно предстает сам Иисус Христос. Считается, что местные жители погрузили его статую в воду, чтобы привлечь в сети богатый улов. Неизвестно, помогла ли эта мера рыбакам, но туристов здесь точно стало больше.
Еще одна достопримечательность острова Сал — Salinas de Pedra de Lume, соляная шахта в кратере потухшего вулкана. У туристов есть возможность почувствовать себя соледобытчиками. В крайнем случае вам просто предложат купить этот пищевой продукт в магазине.
Еще одна достопримечательность острова Сал — Salinas de Pedra de Lume, соляная шахта в кратере потухшего вулкана. У туристов есть возможность почувствовать себя соледобытчиками. В крайнем случае вам просто предложат купить этот пищевой продукт в магазине.
"Другие туристические объекты — лагуна Буракона и знаменитый Olho Magico — провал среди скал, где глубоко под землей есть выход к океану, — рассказывает Татьяна Еремина. — Ровно в полдень лучи солнца падают таким образом, что отражаются от дна голубым светом. Создается впечатление, будто на вас смотрит огромный голубой глаз".
"Другие туристические объекты — лагуна Буракона и знаменитый Olho Magico — провал среди скал, где глубоко под землей есть выход к океану, — рассказывает Татьяна Еремина. — Ровно в полдень лучи солнца падают таким образом, что отражаются от дна голубым светом. Создается впечатление, будто на вас смотрит огромный голубой глаз".
Среди экзотических развлечений — "вулканический сноуборд" на острове Фогу. На доске туристы и местные жители скатываются по черному от пепла склону вулкана. Необычные фотографии гарантированы.
Среди экзотических развлечений — "вулканический сноуборд" на острове Фогу. На доске туристы и местные жители скатываются по черному от пепла склону вулкана. Необычные фотографии гарантированы.
Кухня Кабо-Верде — это смесь африканских и европейских кулинарных традиций с португальским оттенком. А еще — множество даров моря: осьминоги, лобстеры, рыба-пила, морской окунь.
Кухня Кабо-Верде — это смесь африканских и европейских кулинарных традиций с португальским оттенком. А еще — множество даров моря: осьминоги, лобстеры, рыба-пила, морской окунь.
Заядлые рыбаки, приезжающие на Кабо-Верде, совмещают хобби и пляжный отдых. Если вы хотите добыть атлантического голубого марлина, то вам — сюда.
Морские черепахи здесь считаются священными. Острова Зеленого Мыса входят в тройку самых известных мест на планете, где размножаются эти животные.
Заядлые рыбаки, приезжающие на Кабо-Верде, совмещают хобби и пляжный отдых. Если вы хотите добыть атлантического голубого марлина, то вам — сюда.
Морские черепахи здесь считаются священными. Острова Зеленого Мыса входят в тройку самых известных мест на планете, где размножаются эти животные.
Тридцатого апреля 2019-го главы МИД России и Кабо-Верде Сергей Лавров и Луиш Фелипе Тавареш подписали соглашение о безвизовом режиме поездок для граждан двух стран.
Но добраться до островов туристам из России непросто. Прямых рейсов нет, а стыковка, например, в столице Португалии, Лиссабоне, может занять более девяти часов.
Хотя если у путешественника есть шенгенская виза, то эта пересадка — хороший повод увидеть сразу две страны.
Тридцатого апреля 2019-го главы МИД России и Кабо-Верде Сергей Лавров и Луиш Фелипе Тавареш подписали соглашение о безвизовом режиме поездок для граждан двух стран.
Но добраться до островов туристам из России непросто. Прямых рейсов нет, а стыковка, например, в столице Португалии, Лиссабоне, может занять более девяти часов.
Хотя если у путешественника есть шенгенская виза, то эта пересадка — хороший повод увидеть сразу две страны.