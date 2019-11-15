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РИА Новости

Медведев посетил выставку фотохудожника Берменьева в Петербурге

23:52 15.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в Санкт-Петербург
Рабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в Санкт-Петербург
© РИА Новости / Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил авторскую выставку Сергея Берменьева "Фантомы нашей любви. Цветная графика С. Берменьева", которая проходит в Михайловском замке.
В рамках визита в Санкт-Петербург глава правительства осмотрел выставку советского и российского фотохудожника и портретиста, заслуженного деятеля искусства России Сергея Берменьева, которая является проектом Российского фонда культуры.
На выставке представлены около 60 работ автора, в том числе фото-портреты ведущих представителей мировой литературы, искусства, музыки, театра и кино, таких как Иосиф Бродский, Мерил Стрип, Михаил Барышников, Валерий Гергиев, Шерон Стоун, Сергей Михалков, Аль Пачино, Джек Николсон, Мстислав Ростропович, Шон Пенн, Виктор Цой и других.
Проект призван соединить культуру запада и культуру России в едином фото-пространстве, раскрывая характер каждого героя через уникальную технику психологической фотографии.
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В своей новой выставке Берменьев представляет работы не просто как фотограф, но и как художник, создавая драматические визуальные образы героев при помощи внедрения цветовой абстракции.
Берменьев является обладателем награды "Золотой глаз России", премии конкурса "Серебряная камера", а также автором 11 книг. Среди известных фотопроектов заслуженного деятеля искусств Российской Федерации - "8 звезд", "Цой и другие", "Русская Душа Иосифа Бродского".
Выставка будет открыта для посещения с 16 ноября по 8 декабря 2019 года.
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КультураСергей БерменьевДмитрий МедведевРоссияСанкт-Петербург
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