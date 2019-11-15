Медведев посетил выставку фотохудожника Берменьева в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил авторскую выставку Сергея Берменьева "Фантомы нашей любви. Цветная графика С. Берменьева", которая проходит в Михайловском замке.

В рамках визита в Санкт-Петербург глава правительства осмотрел выставку советского и российского фотохудожника и портретиста, заслуженного деятеля искусства России Сергея Берменьева, которая является проектом Российского фонда культуры.

На выставке представлены около 60 работ автора, в том числе фото-портреты ведущих представителей мировой литературы, искусства, музыки, театра и кино, таких как Иосиф Бродский, Мерил Стрип, Михаил Барышников, Валерий Гергиев, Шерон Стоун, Сергей Михалков, Аль Пачино, Джек Николсон, Мстислав Ростропович, Шон Пенн, Виктор Цой и других.

Проект призван соединить культуру запада и культуру России в едином фото-пространстве, раскрывая характер каждого героя через уникальную технику психологической фотографии.

В своей новой выставке Берменьев представляет работы не просто как фотограф, но и как художник, создавая драматические визуальные образы героев при помощи внедрения цветовой абстракции.

Берменьев является обладателем награды "Золотой глаз России", премии конкурса "Серебряная камера", а также автором 11 книг. Среди известных фотопроектов заслуженного деятеля искусств Российской Федерации - "8 звезд", "Цой и другие", "Русская Душа Иосифа Бродского".