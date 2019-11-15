СМИ узнали, что адвоката Трампа заподозрили в газовом бизнесе на Украине

По данным издания, ранее в этом году на встречах с официальными лицами и представителями энергетического сектора Украины Парнас и Фруман продвигали свою новую компанию и планы по прокладке трубопровода из Польши в Украину для транспортировки американского природного газа. Они утверждали, что администрация Трампа поддержала этот проект.

Как заявляют источники, в ходе этих встреч Парнас и Фруман также пытались добиться содействия в проведении расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена . Кроме того, как сообщил один из источников, Парнас и Фруман также заявляли украинским чиновникам, что Джулиани является партнером в проекте их компании Global Energy Producers по прокладке трубопровода. Другой источник сообщил изданию, что Парнас и Фруман рассматривали Джулиани как потенциального инвестора их компании.

По данным издания, прокуроры расследуют, нарушил ли Джулиани законы о лоббизме в связи с его деятельностью на Украине. Сам Джулиани отрицает свою причастность к компании Global Energy Producers.

"У меня нет личных интересов ни в каком бизнесе на Украине, включая этот бизнес", - заявил Джулиани.

Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.

Джулиани, как утверждают демократы, играл в этих событиях одну из ключевых ролей, в связи с чем ему была направлена повестка от конгрессменов.