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РИА Новости

СМИ узнали, что адвоката Трампа заподозрили в газовом бизнесе на Украине

23:29 15.11.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Федеральные прокуроры в Нью-Йорке расследуют, получал ли адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани личную выгоду от энергопроектов на Украине, которыми занимались осужденные в США Лев Парнас и Игорь Фруман, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, ранее в этом году на встречах с официальными лицами и представителями энергетического сектора Украины Парнас и Фруман продвигали свою новую компанию и планы по прокладке трубопровода из Польши в Украину для транспортировки американского природного газа. Они утверждали, что администрация Трампа поддержала этот проект.
Как заявляют источники, в ходе этих встреч Парнас и Фруман также пытались добиться содействия в проведении расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена. Кроме того, как сообщил один из источников, Парнас и Фруман также заявляли украинским чиновникам, что Джулиани является партнером в проекте их компании Global Energy Producers по прокладке трубопровода. Другой источник сообщил изданию, что Парнас и Фруман рассматривали Джулиани как потенциального инвестора их компании.
По данным издания, прокуроры расследуют, нарушил ли Джулиани законы о лоббизме в связи с его деятельностью на Украине. Сам Джулиани отрицает свою причастность к компании Global Energy Producers.
Лев Парнас
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"У меня нет личных интересов ни в каком бизнесе на Украине, включая этот бизнес", - заявил Джулиани.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.
Джулиани, как утверждают демократы, играл в этих событиях одну из ключевых ролей, в связи с чем ему была направлена повестка от конгрессменов.
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Кроме того, адвокат фигурирует еще в нескольких расследованиях. Так, со ссылкой на газету New York Times и ее источники сообщалось, что федеральная прокуратура нью-йоркского района Манхеттен ведет расследование в отношении Джулиани в связи с подозрением в нарушении законов о лоббизме. По данным газеты, расследование касается деятельности Джулиани на Украине. В частности, как заявил один из источников, следователи изучают предполагаемые попытки адвоката Трампа добиться отставки посла США на Украине Мари Йованович. Кроме того, как отметили источники New York Times, расследование в отношении Джулиани связано с делом Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампРудольф ДжулианиСШАУкраинаВ мире
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