Косачев ответил на угрозы США в адрес Египта из-за планов покупки Су-35

Он также напомнил, что накануне аналогичное давление американцы оказывали на Турцию. На встрече лидеров Турции и США глава Белого дома настойчиво делал акцент на "серьезных трудностях", которые создает решение Турции о закупке российских комплексов С-400.

Косачев подчеркнул, что такое нескрываемое и мощное давление стало видно, "когда те всего лишь захотели купить вооружения не там, где "положено", а там, где выгодно".

"Но когда Россия на протяжении десятилетий (!) высказывала озабоченности по поводу не просто закупок, но вступления соседних и партнерских государств в военный альянс, объявляющий Россию своим противником, то поднималась волна возмущения западных политиков и СМИ: "Не смейте вмешиваться в суверенный выбор других государств!". Оказывается, "суверенный" - это когда в пользу Запада. Когда же речь идет о любом другом выборе, то можно и санкциями пригрозить, и на суверенитет наплевать. Еще один урок общения с Западом", - написал Косачев.