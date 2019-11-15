Косачев ответил на угрозы США в адрес Египта из-за планов покупки Су-35

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что угрозы США в адрес Египта из-за его военно-технического сотрудничества с Россией - это еще один урок общения с Западом.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35.
Информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35, появилась в апреле в газете "Коммерсант", но официально не подтверждалась. По данным источников газеты, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около двух миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.
Косачев у себя в Facebook отметил, что поведение США "не просто неэтичное, но откровенно хамское по отношению к суверенному государству".
Он также напомнил, что накануне аналогичное давление американцы оказывали на Турцию. На встрече лидеров Турции и США глава Белого дома настойчиво делал акцент на "серьезных трудностях", которые создает решение Турции о закупке российских комплексов С-400.
Косачев подчеркнул, что такое нескрываемое и мощное давление стало видно, "когда те всего лишь захотели купить вооружения не там, где "положено", а там, где выгодно".
"Но когда Россия на протяжении десятилетий (!) высказывала озабоченности по поводу не просто закупок, но вступления соседних и партнерских государств в военный альянс, объявляющий Россию своим противником, то поднималась волна возмущения западных политиков и СМИ: "Не смейте вмешиваться в суверенный выбор других государств!". Оказывается, "суверенный" - это когда в пользу Запада. Когда же речь идет о любом другом выборе, то можно и санкциями пригрозить, и на суверенитет наплевать. Еще один урок общения с Западом", - написал Косачев.