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Война в Сирии
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РИА Новости

Военная полиция России продолжает патрулирование в двух провинциях в Сирии

22:11 15.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоенная полиция РФ в Сирии
Военная полиция РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование в населенных пунктах провинций Алеппо и Хасеке в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Айн-Иса – Мушрафет-Самран, Айн-Иса – Эр-Рахьят, Аджами – Бозгекли, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо, Шейрек – Дейла – Кара-Мания в провинции Хасеке. Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес – аэродром Метрас", - сказал он.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
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Война в СирииЦентр по примирению в СирииВоенная полиция РоссииВойна в СирииСергей ШойгуСирияВ мире
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