Военная полиция России продолжает патрулирование в двух провинциях в Сирии

"Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Айн-Иса – Мушрафет-Самран, Айн-Иса – Эр-Рахьят, Аджами – Бозгекли, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо, Шейрек – Дейла – Кара-Мания в провинции Хасеке. Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес – аэродром Метрас", - сказал он.

Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.