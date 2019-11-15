Помпео ответил на слова Макрона про "смерть мозга" НАТО

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу ответил на критику президента Франции Эммануэля Макрона , который на днях заявил о "смерти мозга" НАТО в том числе по вине США.

Выступая в институте Бейкера в Хьюстоне, Помпео напомнил, что у союзников по блоку и ранее возникали разногласия, в том числе и с той же Францией.

"Это не что-то новое и свежее… Нации, которые входят в НАТО, имеют разные интересы, (бывают) разные времена. Мы видим, что делает Турция в последние недели, союзник по НАТО. Такого никогда не было, чтобы внутри альянса были идеальные отношения", - сказал госсекретарь.

По его словам, главным остается то, чтобы все члены альянса могли участвовать в решении общих задач на том уровне, который позволит НАТО "оставаться успешным".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса. В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте подчеркнул, что грядущий саммит НАТО в Лондоне даст возможность укрепить межатлантический диалог, а НАТО не должна утратить роль политической платформы.