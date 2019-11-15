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РИА Новости

Лейбористы пообещали британцам бесплатный скоростной интернет

21:39 15.11.2019
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© Flickr / Garry KnightЛидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
© Flickr / Garry Knight
ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Оппозиционная лейбористская партия Великобритании обещает частично национализировать телекоммуникационную корпорацию BT и сделать интернет бесплатным по всей стране в случае победы на всеобщих выборах 12 декабря. Соответствующее заявление в пятницу сделал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.
"Правительство лейбористов сделает широкополосный интернет бесплатным для всех. И не просто интернет, а самый быстрый. Широкополосный интернет в каждый дом, в каждый уголок нашей страны, бесплатно – в качестве универсальной государственной услуги", - заявил Корбин.
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По его словам, телекоммуникационные компании не заинтересованы в том, чтобы масштабно и быстро развертывать оптоволоконную связь по всей стране, особенно в отдаленных районах и в сельской местности. Поэтому часть BT, включая Openreach, необходимо передать в государственную собственность, убежден глава лейбористов.
При этом расходы на реализацию указанных планов лейбористы намерены брать из средств, полученных от налогообложения транснациональных компаний, таких, как Amazon, Google и Facebook.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал планы Корбина "сумасшедшими коммунистическими планами", которые потребуют десятков миллиардов фунтов стерлингов налогоплательщиков.
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Джереми КорбинБорис ДжонсонЛейбористская партия ВеликобританииВеликобританияЛондонВ мире
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