Лейбористы пообещали британцам бесплатный скоростной интернет

ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Оппозиционная лейбористская партия Оппозиционная лейбористская партия Великобритании обещает частично национализировать телекоммуникационную корпорацию BT и сделать интернет бесплатным по всей стране в случае победы на всеобщих выборах 12 декабря. Соответствующее заявление в пятницу сделал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин

"Правительство лейбористов сделает широкополосный интернет бесплатным для всех. И не просто интернет, а самый быстрый. Широкополосный интернет в каждый дом, в каждый уголок нашей страны, бесплатно – в качестве универсальной государственной услуги", - заявил Корбин.

По его словам, телекоммуникационные компании не заинтересованы в том, чтобы масштабно и быстро развертывать оптоволоконную связь по всей стране, особенно в отдаленных районах и в сельской местности. Поэтому часть BT, включая Openreach, необходимо передать в государственную собственность, убежден глава лейбористов.

При этом расходы на реализацию указанных планов лейбористы намерены брать из средств, полученных от налогообложения транснациональных компаний, таких, как Amazon, Google и Facebook.