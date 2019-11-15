Макрон заявил о выполнении Киевом всех условий для "нормандского саммита"

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Киев выполнил все условия для встречи в "нормандском формате", сообщила в пятницу пресс-служба украинского главы государства.
"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате состоялся". В результате всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидеры Украины и Франции "скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне".
Сообщается, что Зеленский проинформировал Макрона о текущей ситуации с безопасностью в Донбассе. "Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской республики на Украину", - говорится в сообщении.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.