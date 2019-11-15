Макрон заявил о выполнении Киевом всех условий для "нормандского саммита"

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры Франции, Германии, Украины и России проведут встречу в "нормандском формате" 9 декабря в Париже. В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите.

"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате состоялся". В результате всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидеры Украины и Франции "скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне".

Сообщается, что Зеленский проинформировал Макрона о текущей ситуации с безопасностью в Донбассе. "Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской республики на Украину", - говорится в сообщении.