Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T21:22Z
https://ria.ru/20191115/1561000656.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155792/20/1557922004_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8721067697f6f592126c5b1291c16c7c.jpg
РИА Новости

Макрон заявил о выполнении Киевом всех условий для "нормандского саммита"

21:22 15.11.2019
1348
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Francois Mori
КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Киев выполнил все условия для встречи в "нормандском формате", сообщила в пятницу пресс-служба украинского главы государства.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры Франции, Германии, Украины и России проведут встречу в "нормандском формате" 9 декабря в Париже. В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите.
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
14 ноября, 23:19
Путин пояснил, почему Россия выступает за сохранение "нормандского формата"
"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате состоялся". В результате всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидеры Украины и Франции "скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне".
Сообщается, что Зеленский проинформировал Макрона о текущей ситуации с безопасностью в Донбассе. "Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской республики на Украину", - говорится в сообщении.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
13 ноября, 16:04
В Кремле оценили динамику подготовки саммита в "нормандском формате"
61810343
Обсудить 1
Ситуация на Украине"Нормандская четверка"Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияПарижУкраинаВ мире
Рекомендуем
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в подрыве коммуникаций НАТО
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Лидеры "нормандской четверки" договорились о встрече
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Трамп назвал двойными стандартами признание Стоуна виновным во лжи
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео ответил на слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из "Нафтогаза"
Аль Бара Шишани
СБУ сообщила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ*
Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов
Деньгов прокомментировал заявления США по поводу действий России в Ливии
Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон передает пожертвования жителям Донбасса
В Брюссельско-Бельгийской епархии объяснили встречу епископа с Варфоломеем
Сотрудник отряда Лиза Алерт
Мать актера Александра Носика нашли в больнице
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Логотип ПАО Газпром на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя – 2019
"Газпром" получил уведомление от Польши о непродлении газового контракта
Телеведущий Максим Галкин
Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов
Акция протеста в Ла-Пасе
Боливия объявила о выходе из социалистического альянса народов Америки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния