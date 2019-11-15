Сенатор поддержала инициативу о дистанционной работе чиновников

"Это очень интересная инициатива. Безусловно, в современных условиях работать удаленно – очень удобно. Все зависит от того, какой круг и перечень обязанностей выполняет госслужащий. Печатать, отвечать на письма, работать с почтой - возможно", - сказала сенатор.