Сенатор поддержала инициативу о дистанционной работе чиновников

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дистанционная работа госслужащих может быть востребована, нужно определить, какая категория сотрудников может работать на таких условиях, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Ранее пресс-служба правительства Чечни сообщила, что в республике разработали проект закона, позволяющий дистанционную деятельность госслужащим. До этого аналогичная мера была внедрена в Подмосковье.
"Это очень интересная инициатива. Безусловно, в современных условиях работать удаленно – очень удобно. Все зависит от того, какой круг и перечень обязанностей выполняет госслужащий. Печатать, отвечать на письма, работать с почтой - возможно", - сказала сенатор.
И действительно, такая работа сократит расходы на транспорт, полагает Святенко.
"Необходимо посмотреть, какую категорию госслужащих можно перевести на дистанционную работу и, как сейчас любят говорить, "нести закон в массы", - отметила парламентарий.