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РИА Новости

Сенатор поддержала инициативу о дистанционной работе чиновников

20:55 15.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дистанционная работа госслужащих может быть востребована, нужно определить, какая категория сотрудников может работать на таких условиях, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Ранее пресс-служба правительства Чечни сообщила, что в республике разработали проект закона, позволяющий дистанционную деятельность госслужащим. До этого аналогичная мера была внедрена в Подмосковье.
"Это очень интересная инициатива. Безусловно, в современных условиях работать удаленно – очень удобно. Все зависит от того, какой круг и перечень обязанностей выполняет госслужащий. Печатать, отвечать на письма, работать с почтой - возможно", - сказала сенатор.
И действительно, такая работа сократит расходы на транспорт, полагает Святенко.
"Необходимо посмотреть, какую категорию госслужащих можно перевести на дистанционную работу и, как сейчас любят говорить, "нести закон в массы", - отметила парламентарий.
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Инна СвятенкоСовет Федерации РФЧечняРоссияОбщество
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