Медведев рассказал о поддержке проектов в сфере культуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Проекты в сфере культуры должны поддерживать не только меценаты, но и, прежде всего, государство, власти России стремятся сделать культурное пространство доступным для каждого жителя страны, заявил председатель правительства РФ Проекты в сфере культуры должны поддерживать не только меценаты, но и, прежде всего, государство, власти России стремятся сделать культурное пространство доступным для каждого жителя страны, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

Выступая в пятницу на гала-открытии Петербургского международного культурного форума , премьер подчеркнул важность того, что форум уделяет внимание проблемам поиска и поддержки молодых талантов в сфере культуры.

"Ваш форум даёт признание и тем, чей труд - сохранять и помогать знакомиться с искусством. Это и работники музеев, библиотек, театров, киностудий, и, конечно, те меценаты, которые поддерживают проекты в сфере культуры. Но, в первую очередь, таким проектам все равно поддержку должно оказывать государство", - заявил Медведев.

Ранее в пятницу он провёл встречу с деятелями культуры, принимающими участие в форуме и так или иначе связанными с театральным искусством.

"Считаю, что именно в ходе таких встреч можно обсудить и какие-то крупные проблемы, а иногда и не самые крупные, но важные для всего театрального мира. Без сомнения, мы и дальше будем такую практику продолжать", - добавил глава кабмина.

Он напомнил, что российские власти запустили отдельный национальный проект, посвящённый культуре, на него выделяются значительные средства. Эти усилия направлены на то, чтобы сделать культурное пространство доступным для каждого человека, пояснил премьер, - "чтобы в любой точке нашей огромной страны граждане или непосредственно, или при помощи цифровых технологий могли послушать музыку, посетить концерт, музей, увидеть лучший спектакль".

"Конечно, это только дополнение к большой гастрольной деятельности, которая ведётся в нашей стране", - добавил премьер, отметив, что нынешний год стал в России годом театра и "внимание миллионов зрителей было обращено именно на сцену".