Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-15T20:41Z
https://ria.ru/20191115/1560999514.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156099/60/1560996082_0:36:3129:1796_1036x0_80_0_0_3526ad9611e57410790f70089cbe4b99.jpg
РИА Новости

Медведев рассказал о поддержке проектов в сфере культуры

20:41 15.11.2019
133
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Проекты в сфере культуры должны поддерживать не только меценаты, но и, прежде всего, государство, власти России стремятся сделать культурное пространство доступным для каждого жителя страны, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Выступая в пятницу на гала-открытии Петербургского международного культурного форума, премьер подчеркнул важность того, что форум уделяет внимание проблемам поиска и поддержки молодых талантов в сфере культуры.
"Ваш форум даёт признание и тем, чей труд - сохранять и помогать знакомиться с искусством. Это и работники музеев, библиотек, театров, киностудий, и, конечно, те меценаты, которые поддерживают проекты в сфере культуры. Но, в первую очередь, таким проектам все равно поддержку должно оказывать государство", - заявил Медведев.
Ранее в пятницу он провёл встречу с деятелями культуры, принимающими участие в форуме и так или иначе связанными с театральным искусством.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
Вчера, 19:37Культура
Медведев поручил разработать программу капремонта областных театров
"Считаю, что именно в ходе таких встреч можно обсудить и какие-то крупные проблемы, а иногда и не самые крупные, но важные для всего театрального мира. Без сомнения, мы и дальше будем такую практику продолжать", - добавил глава кабмина.
Он напомнил, что российские власти запустили отдельный национальный проект, посвящённый культуре, на него выделяются значительные средства. Эти усилия направлены на то, чтобы сделать культурное пространство доступным для каждого человека, пояснил премьер, - "чтобы в любой точке нашей огромной страны граждане или непосредственно, или при помощи цифровых технологий могли послушать музыку, посетить концерт, музей, увидеть лучший спектакль".
"Конечно, это только дополнение к большой гастрольной деятельности, которая ведётся в нашей стране", - добавил премьер, отметив, что нынешний год стал в России годом театра и "внимание миллионов зрителей было обращено именно на сцену".
Благодаря прошедшим в стране в этом году театральному марафону и Международной театральной олимпиаде, "театральное искусство с легкостью преодолевало не только тысячи километров нашей территории, но и национальные границы", сказал Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в здании новой сцены Мариинского театра Мариинский - 2 в Санкт-Петербурге
Вчера, 19:22Культура
Правительство выделит областным театрам полтора миллиарда рублей
310001
Обсудить 0
КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумДмитрий МедведевРоссияСанкт-Петербург
Рекомендуем
Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов
Деньгов прокомментировал заявления США по поводу действий России в Ливии
Московские катки
На ВДНХ 22 ноября откроется каток
Здание Совета Федерации РФ
Сенатор поддержала инициативу о дистанционной работе чиновников
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Трамп назвал двойными стандартами признание Стоуна виновным во лжи
ектор Академии русского балета Николай Цискаридзе и театральный режиссер Иветт Харди во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 15 ноября 2019
Цискаридзе попросил вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры
Брюгге
Эксперт оценил риск наводнений в "бельгийской Венеции"
Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон передает пожертвования жителям Донбасса
В Брюссельско-Бельгийской епархии объяснили встречу епископа с Варфоломеем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в здании новой сцены Мариинского театра Мариинский - 2 в Санкт-Петербурге
Правительство выделит областным театрам полтора миллиарда рублей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
Медведев готов рассмотреть предложения по кадровым вопросам в театрах
В лаборатории
Завершено расследование дела о заражении ВИЧ в ставропольской больнице
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
Медведев поручил разработать программу капремонта областных театров
Президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов
Следующую Генассамблею МАП планируют провести в Африке
Взрывы в городе Балаклея Харьковской области
Число пострадавших от взрывов в Балаклее возросло до пяти человек
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Евросоюз призвал переходные власти Боливии готовить новые выборы
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
Медведев признался, что пел в хоре, но "вовремя ушел"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния