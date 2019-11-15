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РИА Новости

В Воронеже построят новый корпус онкодиспансера

20:27 15.11.2019
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкВид на воронежское водохранилище
Вид на воронежское водохранилище
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Строительство здания нового хирургического корпуса онкологического центра в Воронеже начнется в феврале 2020 года, сообщает в пятницу облправительство.
Ранее в ходе рабочей поездки в Воронеж вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что федеральный бюджет выделит в 2020 году 1,1 миллиарда рублей на строительство в Воронеже онкологического центра. В пятницу губернатор Александр Гусев побывал на строительной площадке нового хирургического корпуса областного клинического онкологического диспансера на улице Вайцеховского.
"Строительство хирургического корпуса онкодиспансера начнется в феврале 2020 года... В начале следующего года пройдут конкурсные процедуры, после чего сразу же начнется возведение здания, рассчитанного на 340 коек", - говорится в сообщении.
По словам Гусева, хирургический корпус должен быть построен за 2,5 года.
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"Объем очень большой, условия местности непростые, поэтому придется плотно работать с подрядчиком, чтобы ни одного дня простоя не было. Новый корпус существенно облегчит жизнь пациентов и медицинских работников", - сказал Гусев.
В новом здании будут размещены стационарный блок, клинико-диагностический комплекс, лабораторная служба, аптека, централизованное стерилизационное отделение, учебные помещения. В учреждении будут работать современные лабораторные службы. Предусмотрено 14 операционных и 28 реанимационных коек.
Кроме того, в 2020 году в Воронеже начнется строительство детского онкогематологического корпуса воронежской областной детской больницы № 1. Учреждение будет рассчитано на 100 мест. Стоимость объекта составит около 2,3 миллиарда рублей.
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