Эксперт оценил риск наводнений в "бельгийской Венеции"

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Знаменитый средневековый город Знаменитый средневековый город Брюгге в Бельгии, который часто сравнивают с Венецией, потенциально также может в ближайшие годы оказаться в зоне подтоплений, однако ситуация в этом регионе все же отличается от итальянской Венеции, сообщил РИА Новости эксперт-климатолог Франк Паттин.

Ранее эксперт проанализировал данные крупного исследования, в котором утверждалось, что к 2050 году из-за изменения климата в зоне затоплений могут оказаться порядка 300 миллионов человек в мире. Эксперт пришел к выводу, что в Бельгии потенциально затапливаемая зона может достичь границ Брюгге. Однако он не склонен драматизировать ситуацию, объяснив, что речь пока идет о гипотетическом сценарии.

Специалист объяснял РИА Новости, что "риск, отраженный в картах исследования, реален", "однако это не означает, что Брюгге будет затоплен, это означает лишь то, что риск затоплений, при отсутствии дальнейшей адаптации, подвергнет Брюгге к 2050 году ежегодным наводнениям, но при условии более значительного повышения уровня моря".

Комментируя ситуацию в Венеции, которая в этот традиционный период "высокой воды" столкнулась со вторым сильнейшим в истории наводнением, собеседник отметил, что "Венеция отличается от Брюгге, так как она регулярно затопляется в течение последних десятилетий".

"Здесь играют роль два фактора: во-первых, повышается уровень моря, а во-вторых, Венеция тоже тонет. И то, и другое усугубляет наводнение. Недавние высокие приливы создали случай экстремального наводнения, которое будет только ухудшаться в будущем в отсутствие каких-либо мер", - сказал эксперт.