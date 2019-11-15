СМИ: экс-советника Трампа Стоуна признали виновным во лжи конгрессу

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Присяжные признали экс-советника президента США Дональда Трампа - Роджера Стоуна виновным по всем семи пунктам обвинения по делу о даче ложных показаний конгрессу, сообщил телеканал Fox News.
По его данным, приговор назначен на 6 февраля.
Стоун обвинялся во лжи конгрессу в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию конгресса. Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса.
Защита Стоуна признала, что тот занимался "политическими махинациями", но настаивала на том, что он не нарушил закон, поскольку так и не получил никакого компромата на демократов.
В ходе процесса Стоун конфликтовал с судом, ему было запрещено выступать в СМИ и соцсетях.