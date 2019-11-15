Цискаридзе попросил вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры

Но вы правы - может быть, существуют какие-то ситуации, когда речь идёт о паузах и так далее. Надо просто посмотреть, как это все сгладить. Наверное, это можно попробовать отрегулировать какими-то совместными решениями по линии министерства высшего образования, министерства просвещения и министерства обороны. Я тоже такое поручение прошу подготовить, я его подпишу.