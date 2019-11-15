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РИА Новости

Цискаридзе попросил вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры

20:08 15.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкектор Академии русского балета Николай Цискаридзе и театральный режиссер Иветт Харди во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 15 ноября 2019
ектор Академии русского балета Николай Цискаридзе и театральный режиссер Иветт Харди во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 15 ноября 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что поручит проработать совместные предложения по линии Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны о возможной отсрочке от армии для деятелей культуры, проходящих обучение.
Премьер в пятницу встретился в Санкт-Петербурге с деятелями культуры и искусства, принимающими участие в Международном культурном форуме. Один из участников встречи - ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе - затронул тему отсрочки от армии для деятелей культуры, музыкантов, танцоров, которая в своё время была отменена.
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге
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"В отношении отсрочки от армии. Смотрите, мы приняли решение о том, что те, кто зачислен в учебные заведения, должны отучиться, и в этом смысле мы процесс не разрываем. Это уже очень большой шаг вперёд", - отметил Медведев.
Он отметил, что помнит, как это происходило и при советской власти, и в постсоветский период - "действительно, бедных музыкантов просто вытаскивали и отправляли служить, а они теряли навыки".

Но вы правы - может быть, существуют какие-то ситуации, когда речь идёт о паузах и так далее. Надо просто посмотреть, как это все сгладить. Наверное, это можно попробовать отрегулировать какими-то совместными решениями по линии министерства высшего образования, министерства просвещения и министерства обороны. Я тоже такое поручение прошу подготовить, я его подпишу.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Дмитрий Медведев
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумДмитрий МедведевМинистерство образования и науки РФНиколай ЦискаридзеРоссияСанкт-Петербург
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