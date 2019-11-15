Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2019-11-15T19:45Z
https://ria.ru/20191115/1560997981.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154885/80/1548858081_0:255:3071:1982_1036x0_80_0_0_8dc1fb35db187ccceb870a46d9224c96.jpg
РИА Новости

Глава Ленобласти пригласил Деда Мороза посетить пациентов детской больницы

19:45 15.11.2019
16
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваДед Мороз
Дед Мороз
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области пригласил Российского Деда Мороза навестить маленьких пациентов областной детской больницы в канун Нового года, об этом Александр Дрозденко написал на своей странице в одной из социальных сетей.
По словам Дрозденко, Дед Мороз из Великого Устюга навестит детей Ленинградской областной клинической больницы в декабре.

"Ваш Дед Мороз традиционно к нам приезжает, будет у нас в Выборге встречаться с финским коллегой Йоулупукки. У нас есть областная детская клиническая больница, можно попросить его, чтобы он к нашим детям, пусть на короткое время, заехал? Дети из районов нашей области и родители не имеют возможности их навещать каждый день, а они скучают. А Дед Мороз был бы для них как большой подарок, большое счастье, большая радость и большая сказка",- попросил Дрозденко во время телефонного разговора с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

Как отметил глава Ленобласти, его просьбу приняли и пообещали передать Российскому Деду Морозу приглашение.
Областная детская клиническая больница - ведущее лечебно-консультативное учреждение региона. В настоящий момент в стационаре клиники насчитывается 410 коек. Ежегодно в 10 отделениях больницы лечатся до 20 тысяч детей. Условия больницы позволяют находиться там детям с первого дня рождения без сопровождения родителей, отметили в пресс-службе обладминистрации.
Встреча Кыш Бабая и Деда Мороза в Татарстане
11 ноября, 23:01Туризм
Названы самые популярные Деды Морозы России
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьОбщество
Рекомендуем
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
Любимов: Рязанская область открыта для сотрудничества в любых сферах
Вид на воронежское водохранилище
В Воронеже построят новый корпус онкодиспансера
Пленарное заседание Госдумы РФ
Мутко отметил темпы расселения аварийного жилья в Пермском крае
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
Медведев готов рассмотреть предложения по кадровым вопросам в театрах
Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон передает пожертвования жителям Донбасса
В Брюссельско-Бельгийской епархии объяснили встречу епископа с Варфоломеем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в здании новой сцены Мариинского театра Мариинский - 2 в Санкт-Петербурге
Правительство выделит областным театрам полтора миллиарда рублей
Московские катки
На ВДНХ 22 ноября откроется каток
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
Медведев рассказал о поддержке проектов в сфере культуры
Президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов
Следующую Генассамблею МАП планируют провести в Африке
Взрывы в городе Балаклея Харьковской области
Число пострадавших от взрывов в Балаклее возросло до пяти человек
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Евросоюз призвал переходные власти Боливии готовить новые выборы
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
Медведев высоко оценил театральный марафон и театральную олимпиаду
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Египет не перестанет сотрудничать с Россией из-за угроз США, уверен эксперт
Посетитель разливает водку в пивном баре
Эксперты оценили предложение о прекращении производства водки с добавками
Брюгге
Эксперт оценил риск наводнений в "бельгийской Венеции"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния