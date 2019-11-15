Глава Ленобласти пригласил Деда Мороза посетить пациентов детской больницы

"Ваш Дед Мороз традиционно к нам приезжает, будет у нас в Выборге встречаться с финским коллегой Йоулупукки. У нас есть областная детская клиническая больница, можно попросить его, чтобы он к нашим детям, пусть на короткое время, заехал? Дети из районов нашей области и родители не имеют возможности их навещать каждый день, а они скучают. А Дед Мороз был бы для них как большой подарок, большое счастье, большая радость и большая сказка",- попросил Дрозденко во время телефонного разговора с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.