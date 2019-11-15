Глава Ленобласти пригласил Деда Мороза посетить пациентов детской больницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области пригласил Российского Деда Мороза навестить маленьких пациентов областной детской больницы в канун Нового года, об этом Александр Дрозденко написал на своей странице в одной из социальных сетей.
По словам Дрозденко, Дед Мороз из Великого Устюга навестит детей Ленинградской областной клинической больницы в декабре.
"Ваш Дед Мороз традиционно к нам приезжает, будет у нас в Выборге встречаться с финским коллегой Йоулупукки. У нас есть областная детская клиническая больница, можно попросить его, чтобы он к нашим детям, пусть на короткое время, заехал? Дети из районов нашей области и родители не имеют возможности их навещать каждый день, а они скучают. А Дед Мороз был бы для них как большой подарок, большое счастье, большая радость и большая сказка",- попросил Дрозденко во время телефонного разговора с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.
Как отметил глава Ленобласти, его просьбу приняли и пообещали передать Российскому Деду Морозу приглашение.
Областная детская клиническая больница - ведущее лечебно-консультативное учреждение региона. В настоящий момент в стационаре клиники насчитывается 410 коек. Ежегодно в 10 отделениях больницы лечатся до 20 тысяч детей. Условия больницы позволяют находиться там детям с первого дня рождения без сопровождения родителей, отметили в пресс-службе обладминистрации.
11 ноября, 23:01ТуризмНазваны самые популярные Деды Морозы России