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РИА Новости

Медведев признался, что пел в хоре, но "вовремя ушел"

19:41 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с деятелями культуры и искусства рассказал, что во время учебы некоторое время занимался хоровым пением, но "вовремя ушел".
Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев в ходе встречи с главой правительства отметил, что хоровое пение сегодня не пользуется такой популярностью, как раньше, и предложил активнее привлекать к этому школьников.
"Я тоже пел, но вовремя ушел", - с улыбкой отметил Медведев.
Худрук Мариинки в ответ заметил: "тем не менее, то, что вы делали хоть какое-то время, сказалось в хорошем смысле, а не в плохом".
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