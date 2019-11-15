Медведев признался, что пел в хоре, но "вовремя ушел"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с деятелями культуры и искусства рассказал, что во время учебы некоторое время занимался хоровым пением, но "вовремя ушел".
Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев в ходе встречи с главой правительства отметил, что хоровое пение сегодня не пользуется такой популярностью, как раньше, и предложил активнее привлекать к этому школьников.
"Я тоже пел, но вовремя ушел", - с улыбкой отметил Медведев.
Худрук Мариинки в ответ заметил: "тем не менее, то, что вы делали хоть какое-то время, сказалось в хорошем смысле, а не в плохом".
10 октября, 17:15Путин рассказал, как ему сломали нос на боксе