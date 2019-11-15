Медведев поручил разработать программу капремонта областных театров

"У нас таких театров, приблизительно, около 50, если их привести в порядок, то это будет визитная карточка каждого из регионов. Обязательно, надо это делать, но так, чтобы наши регионы тоже участвовали в этом", - отметил Медведев, попросив сформулировать соответствующие предложения на трехлетнюю перспективу.