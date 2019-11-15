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РИА Новости

Медведев поручил разработать программу капремонта областных театров

19:37 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев попросил коллег по кабмину, курирующих сферу культуры, разработать трехлетнюю программу по капитальному ремонту областных театров, так как это станет "визитной карточкой" регионов.
"Сами здания, в которых находятся такие театры, они где-то приемлемы, а где-то совсем уже сложные, их надо отремонтировать. Тем более, что мы такую программу ведём по другим социальным объектам, таким как школы, университеты, нужно то же самое сделать по театрам. Я хочу, чтоб мои коллеги проработали вопрос о том, чтобы создать трехлетнюю программу по модернизации, по капитальной реконструкции театральных зданий в областных центрах", - сказал Медведев в рамках Петербургского культурного форума.
По его словам, это будет очень полезным делом.
"У нас таких театров, приблизительно, около 50, если их привести в порядок, то это будет визитная карточка каждого из регионов. Обязательно, надо это делать, но так, чтобы наши регионы тоже участвовали в этом", - отметил Медведев, попросив сформулировать соответствующие предложения на трехлетнюю перспективу.
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумДмитрий МедведевРоссияСанкт-Петербург
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