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РИА Новости

Лидеры "нормандской четверки" договорились о встрече

19:20 15.11.2019 (обновлено: 19:58 15.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут встречу в "нормандском формате" 9 декабря в Париже. Об этом РИА Новости сообщили в немецком правительстве.
"Канцлер примет в нем участие", — заявили в ведомстве.
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
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Путин заявил о "полном контакте" с Зеленским
Кроме того, дату переговоров подтвердили Елисейский дворец и офис украинского президента. В Киеве сообщили, что решение было принято после телефонного разговора Зеленского с Макроном.
Для украинского лидера это будут первые переговоры в "нормандском формате" и первая личная встреча с Путиным.
Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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Ситуация на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияПарижУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну будем надеяться, что наш Донбасс не сольет.
15 ноября, 19:28
argon22
35110026
Не в свой монастырь двое нос суют.
15 ноября, 19:30
vvab6
3100002
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