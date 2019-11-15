Лидеры "нормандской четверки" договорились о встрече

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Президент России Владимир Путин , его украинский коллега Владимир Зеленский , глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут встречу в "нормандском формате" 9 декабря в Париже. Об этом РИА Новости сообщили в немецком правительстве.

"Канцлер примет в нем участие", — заявили в ведомстве.

Кроме того, дату переговоров подтвердили Елисейский дворец и офис украинского президента. В Киеве сообщили, что решение было принято после телефонного разговора Зеленского с Макроном.

Для украинского лидера это будут первые переговоры в "нормандском формате" и первая личная встреча с Путиным.

Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.