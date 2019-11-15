Лидеры "нормандской четверки" договорились о встрече

"Канцлер примет в нем участие", — заявили в ведомстве.
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Кроме того, дату переговоров подтвердили Елисейский дворец и офис украинского президента. В Киеве сообщили, что решение было принято после телефонного разговора Зеленского с Макроном.
Для украинского лидера это будут первые переговоры в "нормандском формате" и первая личная встреча с Путиным.
Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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