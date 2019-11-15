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РИА Новости

Медведев готов рассмотреть предложения по кадровым вопросам в театрах

19:19 15.11.2019 (обновлено: 22:08 15.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что готов рассмотреть предложения о том, как оформлять трудовые отношения с театральными деятелями.
Худрук ярославского театра имени Волкова Сергей Пускепалис на встрече с премьером в рамках Петербургского культурного форума сообщил, что после своего назначения столкнулся с болезненным вопросом по наполнению театра.
"Рабочий инструмент - это тело, но, зачастую, в ходе нашего законодательного кодекса, у нас люди, которые уважаемые, которые посвятили свою жизнь театру, они в штате. У меня рука не поднимается их уволить, потому что я не понимаю, как они дальше будут жить", - сказал Пускепалис.
По его словам, штатное расписание "бухнет, расплывается". "Мы не можем талантливых, молодых актеров двинуть дальше по сетке. Что в этой связи делать? Переводить всех на контракты и потом куда-то девать, тоже рука не поднимается", - добавил он.
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Медведев подчеркнул, что то, каким образом будут оформляться трудовые отношения с театральными деятелями, является "сложным и тонким процессом". "Если есть идеи, присылайте обязательно, посмотрим", - сказал премьер.
В свою очередь Пускепалис также сообщил, что у него есть мысли о том, как закрыть Год театра. "Мы открыли Год театра. Есть мысли в этой связи, хотелось бы тоже предложить", - заключил Пускепалис, обращаясь к Медведеву.
В завершение встречи премьер вновь вернулся к вопросу регулирования трудовых отношений в театрах.
"Непростая тема точно. Хочу сразу сказать: с точки зрения законодательства, у нас есть сейчас все необходимое для этого законодательство. Эта проблема не юридическая, она этическая", - подчеркнул Медведев. Глава кабмина уточнил, что у него "нет однозначного рецепта, как это делать".
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"Если есть какие-то тонкие технологии и красивые правовые решения, которые вызрели в театральном сообществе, мы готовы их, конечно, рассмотреть. Но, я боюсь, что в значительной степени это всегда индивидуальная история, проблема художественного руководителя театра, директора театра - каким образом оформлять отношения с такими людьми. Но мы готовы здесь находиться с вами в максимально тесном диалоге", - заверил премьер.
Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумДмитрий МедведевРоссияСанкт-Петербург
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