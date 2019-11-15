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РИА Новости

Офис Зеленского подтвердил встречу в "нормандском формате" 9 декабря

19:11 15.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил встречу лидеров "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры Франции, Германии, Украины и России проведут встречу в "нормандском формате" 9 декабря в Париже. В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря", - говорится в сообщении офиса президента в Facebook.
Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко добавил, что встреча состоится в Париже. "Девятого декабря. Париж" - написал Тимошенко в Facebook
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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