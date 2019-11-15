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РИА Новости

Медведев высоко оценил театральный марафон и театральную олимпиаду

18:55 15.11.2019 (обновлено: 23:47 15.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал позитивные оценки проведению театрального марафона и Международной театральной олимпиады в России.
"В настоящий момент в нашей стране проходит Год театра. Уверен, что и Петербургский международный культурный форум внесёт свою лепту в эти хорошие для нашего театра - и для других театров, надеюсь, тоже - дни", - сказал Медведев в пятницу на встрече с деятелями культуры и искусства из России и других стран, принимающих участие в культурном форуме.
Премьер упомянул о завершившемся в России театральном марафоне, которой затронул 85 регионов страны.
"Россия страна большая, и то, что нам удалось практически во все регионы провести этот марафон, я считаю, уже само по себе очень дорогого стоит. Спектакли, их трансляции смогли увидеть порядка 7 миллионов человек. И это тоже очень здорово. С учётом специфики театрального жанра, все-таки такого рода возможности не надо недооценивать: возможность прикоснуться к высокому театральному искусству, пусть даже через трансляции, все равно очень хороша", - подчеркнул глава кабмина.
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Он напомнил, что своё 25-летие в этом году отметила Международная театральная олимпиада, которая представляет выдающиеся достижения театральных деятелей всего мира.
"В этот юбилейный год она впервые прошла и в нашей стране, что само по себе тоже очень хорошее событие, мы этим очень довольны", - добавил Медведев.
"Мы должны сделать максимально много для того, чтобы театральное искусство - в широком смысле этого слова - стало доступным для молодых людей", - заявил премьер, завершая встречу и подводя итоги беседы.
Он пояснил, что имеет ввиду и посещение постановок, и возможность их трансляции, и в целом поддержку театров.
"Мы стараемся этим заниматься... но понятно, что все равно мы еще сделали не так много, как было бы нужно. И если мы этого делать не будем, особенно в масштабах такой огромной и сложной страны, как Россия, то мы просто потеряем те традиции, которые создавались веками вашими предшественниками. Понятно, что цифровое пространство, интернет позволяют решать очень многие задачи. Но не эту", - подчеркнул он.
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Глава кабмина уточнил, что новые технологии хороши и, наверное, должны в разумных пределах присутствовать и в театральном искусстве.
"Но в очень разумных пределах, иначе это уже будет не театр. Поэтому, несмотря на мою любовь к современным технологиям, я как раз в этом смысле считаю себя достаточно консервативным человеком, я думаю, что вы тоже к этому так относитесь", - сказал Медведев, обращаясь к участникам встречи.
В завершение он также поблагодарил гостей из других стран, приехавших на Петербургский культурный форум.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
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КультураДмитрий МедведевРоссияСанкт-Петербург
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