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РИА Новости

Минкультуры займется вопросами кибербезопасности в своих учреждениях

18:51 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Вопросами кибербезопасности учреждений культуры планируют заняться в Минкультуры РФ, сообщил журналистам в кулуарах культурного форума замминистра культуры РФ Николай Овсиенко.
"Мы эту тему (кибербезопасности) будем развивать. В министерстве есть департамент цифрового развития, там специалисты. Может, это будет некая подгруппа в межведомственной рабочей группе, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности, но туда мы точно пригласим специалистов Минкомсвязи, специалистов в сфере компьютерной безопасности — Лабораторию Касперского и так далее", — сказал Овсиенко, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Минкультуры планируют решать проблемы кибербезопасности.
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Он отметил, что у России большой опыт в сфере кибербезопасности и подчеркнул, что направит министру культуры РФ Владимиру Мединскому предложение пригласить специалистов в этой сфере, которые проанализируют и протестируют компьютерные системы.
"Мы обязательно будем этим заниматься", — добавил он.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
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КультураНиколай ОвсиенкоСанкт-Петербургский Международный культурный форумкибербезопасностьВладимир МединскийСанкт-ПетербургОбщество
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