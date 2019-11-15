Минкультуры займется вопросами кибербезопасности в своих учреждениях

"Мы эту тему (кибербезопасности) будем развивать. В министерстве есть департамент цифрового развития, там специалисты. Может, это будет некая подгруппа в межведомственной рабочей группе, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности, но туда мы точно пригласим специалистов Минкомсвязи, специалистов в сфере компьютерной безопасности — Лабораторию Касперского и так далее", — сказал Овсиенко, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Минкультуры планируют решать проблемы кибербезопасности.