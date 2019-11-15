Посольство России осудило отмену обучения на языках нацменьшинств в Латвии

РИГА, 15 ноя – РИА Новости. Решение Решение Конституционного суда Латвии , признавшего законным запрет на преподавание на русском языке в частных школах, свидетельствует о том, что у русскоязычных детей отняли последнюю возможность получить образование на родном языке, сказано в заявлении посольства России в Латвии.

Ранее Конституционный суд Латвии постановил, что ограничения преподавания на языках нацменьшинств в частных школах соответствуют конституции и международным обязательствам Латвии.

"Вердикт Конституционного суда относительно легитимности применения образовательных поправок по отношению к частным школам – это еще одно свидетельство того, что латвийская судебная система очень избирательно и специфично трактует нормы международного права, призванные защитить представителей нацменьшинств. У русскоязычных детей отняли последнюю возможность получить образование на родном языке в собственной стране даже на коммерческой основе", - говорится в заявлении посольства РФ на странице в Facebook

Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.