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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали ситуацию с крымским зоопарком

18:05 15.11.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТигренок в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе
Тигренок в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Если содержать животных нет возможности, то нужно находить способы устроить их в другие хозяйства, питомники, их уничтожение должно быть крайней мерой, заявил РИА Новости в пятницу глава комитета Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров, комментируя ситуацию с зоопарком в Крыму.
Ранее директор зоопарка "Сказка" в Крыму рассказал РИА Новости, что коллекция карликовых свиней уничтожена из-за претензий местных ветеринаров. До этого глава госкомитета по ветеринарии Валерий Иванов отмечал, что владелец зоопарка не выполняет требование о вакцинации от бешенства животных, которые находятся в контакте с посетителями – речь идет о тигрятах и львятах, с которыми посетители фотографируются.
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе
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"Нужно посмотреть, какие изменения можно внести в законодательство, чтобы сохранять жизнь животным, их уничтожение должно стать крайней мерой", - сказал Майоров.
Он отметил, что возможные изменения должны быть согласованы с уже действующим законодательством. Нужно также определить, в каких условиях может содержаться животное, не опасно ли оно для человека.
Он также выразил недоумение в связи с тем, почему тех же карликовых свиней владелец не отдал "в добрые руки". "Я бы против такого подхода не возражал, животных можно пристраивать в другие питомники", - сказал он.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
14 августа 2017, 15:15
Царь, Режиссер, Матильда и Няша: белые львята в сафари-парке "Тайган"В крымском сафари-парке "Тайган" появились на свет четыре львенка редкого, белого окраса. Новые воспитанники парка львов - в фотоленте Ria.ru.
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Алексей МайоровСовет Федерации РФКрымОбщество
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