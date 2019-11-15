В Совфеде прокомментировали ситуацию с крымским зоопарком

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Если содержать животных нет возможности, то нужно находить способы устроить их в другие хозяйства, питомники, их уничтожение должно быть крайней мерой, заявил РИА Новости в пятницу глава комитета Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию Если содержать животных нет возможности, то нужно находить способы устроить их в другие хозяйства, питомники, их уничтожение должно быть крайней мерой, заявил РИА Новости в пятницу глава комитета Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров , комментируя ситуацию с зоопарком в Крыму

Ранее директор зоопарка "Сказка" в Крыму рассказал РИА Новости, что коллекция карликовых свиней уничтожена из-за претензий местных ветеринаров. До этого глава госкомитета по ветеринарии Валерий Иванов отмечал, что владелец зоопарка не выполняет требование о вакцинации от бешенства животных, которые находятся в контакте с посетителями – речь идет о тигрятах и львятах, с которыми посетители фотографируются.

"Нужно посмотреть, какие изменения можно внести в законодательство, чтобы сохранять жизнь животным, их уничтожение должно стать крайней мерой", - сказал Майоров.

Он отметил, что возможные изменения должны быть согласованы с уже действующим законодательством. Нужно также определить, в каких условиях может содержаться животное, не опасно ли оно для человека.

Он также выразил недоумение в связи с тем, почему тех же карликовых свиней владелец не отдал "в добрые руки". "Я бы против такого подхода не возражал, животных можно пристраивать в другие питомники", - сказал он.