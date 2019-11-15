В Общественной палате прокомментировали ситуацию с крымским зоопарком

"Мы такое поведение владельцев зоопарка считаем недопустимым. Если вместо того, чтобы исполнить предписание ветеринаров на тему правильного содержания животных хозяева зоопарка их уничтожают, то возникает вопрос по поводу возбуждения уголовного дела и возникает вопрос обоснований, на которых этот зоопарк осуществляет свою деятельность как юридическое лицо. Я думаю, мы об этой истории еще услышим со стороны надзорных органов, в частности, прокуратуры", – рассказал Кирьянов.