В Общественной палате прокомментировали ситуацию с крымским зоопарком

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Поведение владельца крымского зоопарка "Сказка", уничтожившего коллекцию карликовых свиней, недопустимо, к этому вопросу должны подключиться надзорные органы, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.
Ранее директор зоопарка "Сказка" в Крыму рассказал РИА Новости, что коллекция карликовых свиней уничтожена из-за претензий местных ветеринаров. До этого глава госкомитета по ветеринарии Валерий Иванов отмечал, что владелец зоопарка не выполняет требование о вакцинации от бешенства животных, которые находятся в контакте с посетителями – речь идет о тигрятах и львятах, с которыми посетители фотографируются.
"Мы такое поведение владельцев зоопарка считаем недопустимым. Если вместо того, чтобы исполнить предписание ветеринаров на тему правильного содержания животных хозяева зоопарка их уничтожают, то возникает вопрос по поводу возбуждения уголовного дела и возникает вопрос обоснований, на которых этот зоопарк осуществляет свою деятельность как юридическое лицо. Я думаю, мы об этой истории еще услышим со стороны надзорных органов, в частности, прокуратуры", – рассказал Кирьянов.
Он также добавил, что история должна получить какое-то продолжение, которое не позволит транслировать такой негативный опыт на другие заведения.
"Совершенно недопустимо, когда вместо улучшения условий содержания животных и соблюдения санитарных норм владельцы этих животных уничтожают без медицинских показаний", – считает Кирьянов.