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РИА Новости

В Общественной палате прокомментировали ситуацию с крымским зоопарком

17:54 15.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЧлен Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов
Член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Поведение владельца крымского зоопарка "Сказка", уничтожившего коллекцию карликовых свиней, недопустимо, к этому вопросу должны подключиться надзорные органы, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.
Ранее директор зоопарка "Сказка" в Крыму рассказал РИА Новости, что коллекция карликовых свиней уничтожена из-за претензий местных ветеринаров. До этого глава госкомитета по ветеринарии Валерий Иванов отмечал, что владелец зоопарка не выполняет требование о вакцинации от бешенства животных, которые находятся в контакте с посетителями – речь идет о тигрятах и львятах, с которыми посетители фотографируются.
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"Мы такое поведение владельцев зоопарка считаем недопустимым. Если вместо того, чтобы исполнить предписание ветеринаров на тему правильного содержания животных хозяева зоопарка их уничтожают, то возникает вопрос по поводу возбуждения уголовного дела и возникает вопрос обоснований, на которых этот зоопарк осуществляет свою деятельность как юридическое лицо. Я думаю, мы об этой истории еще услышим со стороны надзорных органов, в частности, прокуратуры", – рассказал Кирьянов.
Он также добавил, что история должна получить какое-то продолжение, которое не позволит транслировать такой негативный опыт на другие заведения.
"Совершенно недопустимо, когда вместо улучшения условий содержания животных и соблюдения санитарных норм владельцы этих животных уничтожают без медицинских показаний", – считает Кирьянов.
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