В Воронежской области липецкая компания планирует открыть свой завод

ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Липецкий производитель хлебобулочных и макаронных изделий "Лимак" планирует открыть в Липецкий производитель хлебобулочных и макаронных изделий "Лимак" планирует открыть в Воронежской области свое производство, вложив в проект до 1 миллиарда рублей, сообщает в пятницу облправительство.

Возможность размещения в Воронежской области нового производства "Лимак" стала главной темой встречи 15 ноября губернатора региона Александра Гусева с председателем совета директоров АО "Лимак" Владимиром Никитенко. Никитенко представил главе региона предложения по строительству завода по производству хлебобулочных изделий мощностью 30-40 тонн продукции в сутки.

"Компания "Лимак" намерена инвестировать в создание производства до 1 миллиарда рублей. Открытие завода позволит создать около 150 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба облправительства, Александр Гусев поддержал намерение инвестора прийти в регион и дал поручение оказать содействие в подборе подходящей для строительства площадки.