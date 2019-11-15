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РИА Новости

В Воронежской области липецкая компания планирует открыть свой завод

17:49 15.11.2019
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© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев
© Фото : Правительство Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Липецкий производитель хлебобулочных и макаронных изделий "Лимак" планирует открыть в Воронежской области свое производство, вложив в проект до 1 миллиарда рублей, сообщает в пятницу облправительство.
Возможность размещения в Воронежской области нового производства "Лимак" стала главной темой встречи 15 ноября губернатора региона Александра Гусева с председателем совета директоров АО "Лимак" Владимиром Никитенко. Никитенко представил главе региона предложения по строительству завода по производству хлебобулочных изделий мощностью 30-40 тонн продукции в сутки.
"Компания "Лимак" намерена инвестировать в создание производства до 1 миллиарда рублей. Открытие завода позволит создать около 150 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба облправительства, Александр Гусев поддержал намерение инвестора прийти в регион и дал поручение оказать содействие в подборе подходящей для строительства площадки.
Липецкая компания "Лимак" занимается производством муки, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, и, по данным ее руководства, занимает примерно 2,5% рынка хлебобулочных изделий Воронежской области.
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