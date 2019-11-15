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РИА Новости

Дмитрий Энтео получил пять суток за нарушение правил митингов

17:43 15.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДмитрий Энтео
Дмитрий Энтео
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дмитрий Энтео. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новлсти. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на пять суток координатора движения "Декоммунизация", в прошлом скандально известного "православного активиста" Дмитрия Энтео за нарушение правил проведения массовой акции.
"Судья назначила наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - сказала РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
Лидер православного движения Божья воля Дмитрий Энтео. Архивное фото
18 апреля 2018, 16:18
Суд назначил 100 часов обязательных работ православному активисту Энтео
По ее словам, Энтео признан виновным по статье "Неоднократное нарушение правил проведения митинга".
Сотрудники полиции задерживают православного активиста Дмитрия Энтео (Цорионова) на митинге оппозиции на Болотной площади в Москве
21 декабря 2016, 18:04Религия и мировоззрение
Энтео подрывает статус православия, заявили в Общественной палатеВ среду Энтео был задержан за хулиганство у места захоронения Сталина на Красной площади.
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Дмитрий ЭнтеоМоскваПроисшествия
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