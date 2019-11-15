Дмитрий Энтео получил пять суток за нарушение правил митингов

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новлсти. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на пять суток координатора движения "Декоммунизация", в прошлом скандально известного "православного активиста" Дмитрия Энтео за нарушение правил проведения массовой акции.
"Судья назначила наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - сказала РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
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По ее словам, Энтео признан виновным по статье "Неоднократное нарушение правил проведения митинга".