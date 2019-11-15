Президент РАН рассказал о среднем возрасте избранных членов академии

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средний возраст вновь избранных членов Средний возраст вновь избранных членов Российской академии наук оказался в среднем на 10 лет ниже этого показателя по общему составу Академии, сообщил президент РАН Александр Сергеев

Ранее в РАН прошли выборы академиков и членов-корреспондентов. В ходе тайного голосования ряды академиков пополнил 71 человек, а членами-корреспондентами стали 158 ученых.

"Средний возраст избранных академиков – 64 года, средний возраст избранных членов-корреспондентов – 58 лет. У нас средний возраст академиков, те цифры, которые были до выборов – 75 лет, членов-корреспондентов – 68 лет", - сказал Сергеев в пятницу в Москве на пресс-конференции по итогам выборов.

"То есть фактически вновь избранные члены Академии на 10 лет моложе среднего возраста", - добавил глава РАН.

В целом, если учитывать возраст избранных ученых, то РАН "помолодела, но незначительно". "Это цифры где-то около года по академикам и приблизительно также по членам-корреспондентам", - сказал Сергеев.