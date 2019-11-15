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РИА Новости

Президент РАН рассказал о среднем возрасте избранных членов академии

17:38 15.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Российской академии наук (РАН)
Здание Российской академии наук (РАН)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средний возраст вновь избранных членов Российской академии наук оказался в среднем на 10 лет ниже этого показателя по общему составу Академии, сообщил президент РАН Александр Сергеев.
Ранее в РАН прошли выборы академиков и членов-корреспондентов. В ходе тайного голосования ряды академиков пополнил 71 человек, а членами-корреспондентами стали 158 ученых.
"Средний возраст избранных академиков – 64 года, средний возраст избранных членов-корреспондентов – 58 лет. У нас средний возраст академиков, те цифры, которые были до выборов – 75 лет, членов-корреспондентов – 68 лет", - сказал Сергеев в пятницу в Москве на пресс-конференции по итогам выборов.
"То есть фактически вновь избранные члены Академии на 10 лет моложе среднего возраста", - добавил глава РАН.
В целом, если учитывать возраст избранных ученых, то РАН "помолодела, но незначительно". "Это цифры где-то около года по академикам и приблизительно также по членам-корреспондентам", - сказал Сергеев.
По его словам, вопрос омоложения состава РАН - "это вопрос очень непростой". К нему неуместно подходить с точки зрения пенсионного возраста, отметил Сергеев. "Мудрость подходит с годами", - добавил Сергеев.
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