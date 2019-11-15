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РИА Новости

РАН намерена внедрять аналог ГАС "Выборы"

17:37 15.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент РАН Александр Сергеев на общем собрании Российской академии наук
Президент РАН Александр Сергеев на общем собрании Российской академии наук
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российская академия наук (РАН) будет расширять практику использования у себя аналога государственной автоматизированной системы "Выборы", который успешно показал себя при тестировании на состоявшихся выборах новых членов РАН, рассказал глава Академии наук Александр Сергеев.
На нынешней неделе прошли очередные выборы в РАН. По их итогам ряды академиков пополнил 71 человек, а членами-корреспондентами стали 158 ученых.
Для "осовременивания" процедуры тайного голосования РАН в этот раз впервые опробовала аналог государственной автоматизированной системы "Выборы" в одном из своих отделений.
"Мы увидели, что это хорошо работает, и будем эту практику распространять", - сказал Сергеев в пятницу на пресс-конференции по итогам выборов. По его словам, новая техника оказалась удобной с точки зрения организации как процесса голосования, так и подсчета голосов.
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РИА НаукаАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наук
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