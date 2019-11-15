РАН намерена внедрять аналог ГАС "Выборы"

На нынешней неделе прошли очередные выборы в РАН. По их итогам ряды академиков пополнил 71 человек, а членами-корреспондентами стали 158 ученых.

Для "осовременивания" процедуры тайного голосования РАН в этот раз впервые опробовала аналог государственной автоматизированной системы "Выборы" в одном из своих отделений.

"Мы увидели, что это хорошо работает, и будем эту практику распространять", - сказал Сергеев в пятницу на пресс-конференции по итогам выборов. По его словам, новая техника оказалась удобной с точки зрения организации как процесса голосования, так и подсчета голосов.