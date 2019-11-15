Трамп не обсуждал с Зеленским политические вопросы при разговоре в апреле

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не затрагивал политические вопросы в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским 21 апреля 2019 года, свидетельствует изложение содержания разговора, обнародованное в пятницу Белым домом.

В частности, Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах, обсудил с ним возможность своего приезда на инаугурацию и пригласил его посетить Белый дом.