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РИА Новости

Трамп не обсуждал с Зеленским политические вопросы при разговоре в апреле

17:34 15.11.2019 (обновлено: 18:07 15.11.2019)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не затрагивал политические вопросы в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским 21 апреля 2019 года, свидетельствует изложение содержания разговора, обнародованное в пятницу Белым домом.
В частности, Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах, обсудил с ним возможность своего приезда на инаугурацию и пригласил его посетить Белый дом.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 17:32
Трамп заявил, что процедуру импичмента надо прекратить
В документе отмечается, что это не является дословным пересказом беседы, а лишь представляет собой "записи и воспоминания" сотрудников ситуационной комнаты и Совета национальной безопасности, отвечающих за фиксацию разговора.
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Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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