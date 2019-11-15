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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2019-11-15T17:23Z
https://ria.ru/20191115/1560990930.html
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РИА Новости

В ЯНАО начали реконструкцию трассы "Коротчаево — Новый Уренгой"

17:23 15.11.2019
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© Фото : ООО "Уренгойдорстрой"Трасса "Коротчаево – Новый Уренгой" перед реконструкцией
Трасса Коротчаево – Новый Уренгой перед реконструкцией
© Фото : ООО "Уренгойдорстрой"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Дорожники в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приступили к активной стадии реконструкции трассы Коротчаево - Новый Уренгой, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Первый заместитель губернатора округа Алексей Ситников провел рабочее совещание в Новом Уренгое. Обсуждался ход строительно-ремонтных работ на территории муниципалитета. Ситников отметил, что дорожному хозяйству по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова в будущем году будет уделено особое внимание. Так, на региональных трассах приведут в порядок 50 километров дорог, а в муниципалитетах – 180. Большой фронт работ запланирован в газовой столице округа, в том числе на дороге Коротчаево - Новый Уренгой, где уже начались работы.
"Проехав сейчас по дороге Коротчаево - Новый Уренгой, я убедился, что подрядная организация приступила к обустройству обходов мостовых переходов. Буквально на этой неделе высадится подразделение мостовиков. Подрядчикам предстоит реконструировать старые мосты и построить новые, выполнить спрямление некатегорийных кривых путем устройства земляного полотна, новой дорожной одежды. Можно сказать, мы приступаем к активной стадии реконструкции дороги, ведущей в микрорайон города, в рамках задач, поставленных губернатором", – приводятся в сообщении слова первого замглавы региона.
Работы по реконструкции продлятся три года, за которые необходимо привести в порядок 67,3 километра трассы, в том числе 32 мостовых сооружения.
Салехард
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Кроме того, в Коротчаево на улице Ямсовейской, которая ведет к речному порту, продолжаются работы по капитальному ремонту. В течение двух лет тут полностью заменят дорожное покрытие, также устроят освещение, тротуары, остановочные площадки и автобусные павильоны.
Учитывая поручение губернатора, также ведутся подготовительные работы к началу строительства двух транспортных развязок на ПМК-9 и на автомобильной дороге "Восточная магистраль". Это поможет разгрузить дороги, а также повысить уровень безопасности дорожного движения через железнодорожные переезды, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округАлексей СитниковОбщество
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