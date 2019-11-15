Нарколог рассказал, чем грозят организму 45 минут курения кальяна

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев рассказал агентству "Москва", чем опасно курение кальяна.
Он отметил, что эта привычка наносит организму даже больший вред, чем сигареты.
"Сигареты курятся краткосрочно, а кальян — минимум около часа. Таким образом, на организм оказывается длительное вредное воздействие", — пояснил врач.
Кутушев пояснил, что за 45 минут в кальянной человек потребляет больше угарного газа и никотина, чем при выкуривании пачки сигарет, а вероятность возникновения зависимости ничуть не меньше.
Как рассказал собеседник агентства, вред от кальяна доказан многими исследованиями. У таких курильщиков повышается сердечный ритм и кровяное давление, нарушается работа легких и увеличивается риск их воспаления. Кроме того, у пациентов наблюдается снижение выносливости во время физических нагрузок, учащаются случаи обмороков и острого отравления угарным газом.
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"Систематические обзоры исследований указывают на значительные связи между курением кальяна и раком легких. Более поздние данные свидетельствуют о возможных связях с раком ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, а также с хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами", — цитирует Кутушева "Москва".
Нарколог предупредил, что сменный мундштук для кальяна не избавляет от возможности заражения различными инфекциями. По его словам, во время курения есть риск передачи гепатита, туберкулеза, герпеса.
"Передатчиком в данном случае может быть не кто-то из знакомой компании, а человек, который курил этот кальян до вас. Передача бактерий идет не из насадки, которую в приличных заведениях выдают каждому гостю, а из трубки. Именно здесь и в колбе кальяна обитают микробы. Дезинфицировать составные части кальяна в условиях кафе или ресторана достаточно сложно", — объяснил медик.
Он добавил, что во время курения в непроветриваемом помещении возникает вредный эффект от пассивного курения.
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