Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T18:59Z
https://ria.ru/20191115/1560990724.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/113477/99/1134779945_0:232:3228:2048_1036x0_80_0_0_2a2601858080aa316c5348045abb5572.jpg
РИА Новости

Нарколог рассказал, чем грозят организму 45 минут курения кальяна

17:20 15.11.2019 (обновлено: 18:59 15.11.2019)
12737
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКальян
Кальян
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев рассказал агентству "Москва", чем опасно курение кальяна.
Он отметил, что эта привычка наносит организму даже больший вред, чем сигареты.
"Сигареты курятся краткосрочно, а кальян — минимум около часа. Таким образом, на организм оказывается длительное вредное воздействие", — пояснил врач.
Кутушев пояснил, что за 45 минут в кальянной человек потребляет больше угарного газа и никотина, чем при выкуривании пачки сигарет, а вероятность возникновения зависимости ничуть не меньше.
Как рассказал собеседник агентства, вред от кальяна доказан многими исследованиями. У таких курильщиков повышается сердечный ритм и кровяное давление, нарушается работа легких и увеличивается риск их воспаления. Кроме того, у пациентов наблюдается снижение выносливости во время физических нагрузок, учащаются случаи обмороков и острого отравления угарным газом.
Сигарета на фоне черепа
24 октября 2018, 08:00РИА Наука
Ученые назвали самый эффективный способ бросить курить
"Систематические обзоры исследований указывают на значительные связи между курением кальяна и раком легких. Более поздние данные свидетельствуют о возможных связях с раком ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, а также с хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами", — цитирует Кутушева "Москва".
Нарколог предупредил, что сменный мундштук для кальяна не избавляет от возможности заражения различными инфекциями. По его словам, во время курения есть риск передачи гепатита, туберкулеза, герпеса.
"Передатчиком в данном случае может быть не кто-то из знакомой компании, а человек, который курил этот кальян до вас. Передача бактерий идет не из насадки, которую в приличных заведениях выдают каждому гостю, а из трубки. Именно здесь и в колбе кальяна обитают микробы. Дезинфицировать составные части кальяна в условиях кафе или ресторана достаточно сложно", — объяснил медик.
Он добавил, что во время курения в непроветриваемом помещении возникает вредный эффект от пассивного курения.
Участница на специализированной выставке vape-индустрии
19 августа, 16:46
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
1237761026
Обсудить 1
Олег КутушевДепартамент здравоохранения г. МосквыОбщество
Рекомендуем
Анастасия Ещенко
Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове
Молодые люди на прогулке
Ученые объяснили, почему молодежь во всем мире теряет интерес к сексу
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Работа шиномонтажной мастерской
В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины
Анастасия Суббота
Участницу "Мисс Вселенная" от Украины не пустили в США
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Лидеры "нормандской четверки" договорились о встрече
Медицинский работник производит анализ крови
В ставропольской больнице пациентов, среди которых дети, заразили ВИЧ
Медицинские работники на митинге в Риге, 7 ноября 2019
Эта страна самая несчастная в Евросоюзе. Виноваты снова русские
На месте сокрытия тела девочки в Раздольненском районе Республики Крым
Соседи рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки
Волчье логово в лесу Гёрлиц, Польша
Археологи рассказали о находке в ставке Гитлера
Сбор клюквы
Врач рассказал, кому нельзя есть клюкву
Карабин Сайга
"Отбивался от 15 человек": под Тулой стажера ДПС обвиняют в убийстве
Экс солистка рок-группы Маневры Надира Садыкова
Солистку группы "Маневры" и ее мать нашли мертвыми в Москве, сообщают СМИ
Глава PGNiG Петр Вожняк на конференции PGNiG в Варшаве. 17 октября 2018
В Польше рассказали, чем смогут заместить российский газ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния