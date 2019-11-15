Нарколог рассказал, чем грозят организму 45 минут курения кальяна

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев рассказал агентству "Москва ", чем опасно курение кальяна.

Он отметил, что эта привычка наносит организму даже больший вред, чем сигареты.

"Сигареты курятся краткосрочно, а кальян — минимум около часа. Таким образом, на организм оказывается длительное вредное воздействие", — пояснил врач.

Кутушев пояснил, что за 45 минут в кальянной человек потребляет больше угарного газа и никотина, чем при выкуривании пачки сигарет, а вероятность возникновения зависимости ничуть не меньше.

Как рассказал собеседник агентства, вред от кальяна доказан многими исследованиями. У таких курильщиков повышается сердечный ритм и кровяное давление, нарушается работа легких и увеличивается риск их воспаления. Кроме того, у пациентов наблюдается снижение выносливости во время физических нагрузок, учащаются случаи обмороков и острого отравления угарным газом.

"Систематические обзоры исследований указывают на значительные связи между курением кальяна и раком легких. Более поздние данные свидетельствуют о возможных связях с раком ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, а также с хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами", — цитирует Кутушева "Москва".

Нарколог предупредил, что сменный мундштук для кальяна не избавляет от возможности заражения различными инфекциями. По его словам, во время курения есть риск передачи гепатита, туберкулеза, герпеса.

"Передатчиком в данном случае может быть не кто-то из знакомой компании, а человек, который курил этот кальян до вас. Передача бактерий идет не из насадки, которую в приличных заведениях выдают каждому гостю, а из трубки. Именно здесь и в колбе кальяна обитают микробы. Дезинфицировать составные части кальяна в условиях кафе или ресторана достаточно сложно", — объяснил медик.