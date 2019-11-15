Шойгу рассказал об учениях "Центр-2019"

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские военные показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", заявил министр обороны Российские военные показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", заявил министр обороны Сергей Шойгу на подведении итогов учений с руководящим составом ВС РФ

"Считаю, что цели учения достигнуты в полном объёме, войска продемонстрировали высокую выучку. Российские военнослужащие показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке, действовать нешаблонно", - дал оценку генерал армии.

Он подчеркнул, что полученный опыт необходимо использовать при планировании мероприятий оперативной подготовки на очередной учебный год.

Шойгу также сообщил, что к учениям привлекались пять федеральных органов исполнительной власти и 32 субъекта РФ - всего более 3 тысяч человек и около 400 единиц техники. По его словам, это позволило повысить уровень межведомственного взаимодействия и оценить реальные возможности федеральных органов исполнительной власти при работе в условиях военного времени.