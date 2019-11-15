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РИА Новости

Шойгу рассказал об учениях "Центр-2019"

17:17 15.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТяжёлая огнемётная система залпового огня
Тяжёлая огнемётная система залпового огня
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Тяжёлая огнемётная система залпового огня. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские военные показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", заявил министр обороны Сергей Шойгу на подведении итогов учений с руководящим составом ВС РФ.
"Считаю, что цели учения достигнуты в полном объёме, войска продемонстрировали высокую выучку. Российские военнослужащие показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке, действовать нешаблонно", - дал оценку генерал армии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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Он подчеркнул, что полученный опыт необходимо использовать при планировании мероприятий оперативной подготовки на очередной учебный год.
Шойгу также сообщил, что к учениям привлекались пять федеральных органов исполнительной власти и 32 субъекта РФ - всего более 3 тысяч человек и около 400 единиц техники. По его словам, это позволило повысить уровень межведомственного взаимодействия и оценить реальные возможности федеральных органов исполнительной власти при работе в условиях военного времени.
Глава военного ведомства отметил, что Минобороны заблаговременно проинформировало мировую общественность о замысле учения и составе его участников, в том числе представителей стран Североатлантического альянса, и за активной фазой на полигоне Донгуз наблюдали более 120 военных атташе из 75 стран. Учения прошли с 16 по 21 сентября.
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